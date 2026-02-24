Рус
Зеленський жорстко відповів на ідею поступок щодо Донбасу

Анна Ярославська
24 лютого 2026, 07:05
Президент України назвав очікування США недалекоглядними.
Вихід з Донбасу не завершить війну, впевнений Зеленський / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головні тези Зеленського:

  • Вихід України з Донбасу не гарантує завершення війни
  • Заяви Путіна про "паузу для України" є демагогією
  • Тиск Трампа на Київ сильніший, ніж на Москву

Президент України Володимир Зеленський вважає "недалекоглядним" віру Сполучених Штатів у те, що російський диктатор Володимир Путін припинить війну, якщо Україна погодиться віддати ще не окуповані РФ території Донбасу.

За його словами, наразі тиск президента США Дональда Трампа на Україну щодо територіальних поступок значно сильніший, ніж тиск на Росію.

"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш вихід з Донбасу – і тоді війна закінчиться. Росія є Росія, і ви знаєте, що їм не можна довіряти", – сказав Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

Глава держави розкритикував ідею тимчасового припинення вогню. За його словами, будь-яке припинення бойових дій без надійних західних гарантій безпеки Росія використовує для того, щоб відновити свої сили для нового наступу.

Зеленський відкинув звинувачення Путіна про те, що пауза нібито потрібна Україні для перегрупування, назвавши це "демагогією і брехнею".

"Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни", – підкреслив президент.

Президент закликав США бити по "гаманцю" Кремля, а не примушувати Україну до капітуляції.

"Росіянам дорого обходиться зупинка їхнього тіньового флоту, їхніх компаній та можливостей торгувати та експортувати енергоресурси, а також перекриття схем обходу санкцій", – заявив Зеленський.

Зеленський також додав, що покладається насамперед на українську армію і власне виробництво зброї.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство. Крім того, на його думку, цей крок не зупинив би російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський також заявив, що Україна не може зараз зайнятися питанням деокупації територій з кількох причин. Перша - це нестача людей, друга - нестача зброї.

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій.

Експерт назвав рік завершення війни

Завершення активних бойових дій у 2026 році на прийнятних для України умовах малоймовірне. Справедливе завершення війни можливе не раніше, ніж через два роки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Таких передумов немає. Завершення бойових дій на умовах Росії може відбутися хоч завтра. Якщо ми підписуємо капітуляцію, складаємо лапки вгору, то все. Але – російська експансія піде аж до Львова. У такому випадку війська РФ інфільтруються на всю глибину території нашої країни", – пояснив експерт.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України війна Росії та України
