Фіцо зупинив поставки електроенергії до України і висунув ультиматум

Фіцо оголосив про припинення аварійних поставок електроенергії до України, звинувативши українське керівництво у шкоді національним інтересам.

Фіцо зупинив поставки електроенергії до України

Фіцо доручив припинити аварійні постачання електроенергії до України

Прем'єр Словаччини цинічно звинуватив українську владу та пригрозив наступними кроками

На думку Фіцо, тези про те, що купівля російської нафти підтримує економіку РФ - є "хибними"

Словаччина офіційно зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні. Заборона поставок діятиме до того часу, поки Україна не відновить поставки нафти до Словаччини по нафтопроводу "Дружба". Про це цинічно заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"З огляду на серйозність ситуації та оголошений стан нафтової надзвичайної ситуації в Словаччині, за цих обставин ми змушені негайно вжити перших взаємних заходів. Вони будуть скасовані одразу після відновлення постачання нафти до Словаччини. В іншому випадку ми вживатимемо подальших взаємних заходів", - зухвало заявив він відео дня

Фіцо заявив, що під час сьогоднішньої зустрічі з міністром фінансів Словаччини Лацом Каменіцьким, який є єдиним акціонером словацької системи електропередачі та найвищим представником цієї компанії, звернувся з вимогою зупинити аварійні постачання електроенергії до України. Він наголосив, що відтепер, у разі звернення української сторони по допомогу для стабілізації енергомережі, Словаччина такої підтримки не надаватиме.

Також він додав, що розцінює це як перший взаємний крок, на який, за його словами, словацький уряд має повне право без порушення міжнародних норм і зобов’язань.

"Якщо українська сторона продовжуватиме шкодити інтересам Словаччини в постачанні стратегічних сировинних матеріалів, словацький уряд перегляне свою конструктивну позицію щодо членства України в ЄС і підготує подальші заходи", - додав він.

Фіцо зазначив, що Словаччина підтримує Україну на всіх фронтах — від допомоги біженцям і транспортної інфраструктури до постачання газу, аварійного електропостачання та гуманітарної допомоги, а також підтримує європейську перспективу України за умови виконання необхідних зобов’язань.

Водночас він звинуватив українське керівництво в тому, що воно нібито ставиться до Словаччини як до ворога, зокрема через зупинку транзиту газу, що завдало країні збитків у 500 мільйонів євро на рік у вигляді транзитних зборів.

"Його (президена України Володимира Зеленського, - ред.) аргументи, що, купуючи російський газ, ми підтримуємо Російську Федерацію, є помилковими і неправдивими, оскільки багато західних країн вже давно купують російський скраплений газ. Абсолютним парадоксом є те, що навіть газ, який згідно з європейським законодавством ми повинні постачати через наші трубопроводи в Україну, має російське походження. Президент України навмисно завдав нам шкоди, зупинивши постачання нафти через нафтопровід. Ми були змушені оголосити надзвичайний стан у нафтовій галузі", - заявив він.

Прем’єр Словаччини пояснив, що країна змушена використовувати власні запаси, а компанія Slovnaft шукає нафту по всьому світу, що підвищує її вартість і транспортні витрати. При цьому розвідувальні служби Словаччини повідомляють, що нафтопровід на території України нібито працює, а українська сторона надає щодня різну інформацію про стан транзиту, тоді як словацькому послу в Києві, на думку Фіцо, досі не дозволили відвідати пошкоджену частину нафтопроводу.

За словами Фіцо, припинення постачання нафти є політичним рішенням, спрямованим на шантаж Словаччини через її міжнародну позицію щодо війни в Україні. Він підкреслив, що Словаччина є суверенною державою і не підлягає шантажу, а дії українського президента завдають країні фінансових збитків та створюють серйозні логістичні проблеми.

"Словаччина не згодна з припиненням поставок енергетичних сировинних ресурсів з РФ, але мусить поважати рішення відповідних європейських органів про те, що до кінця 2027 року ми будемо відрізані від цих ресурсів і одна східна сировинна залежність буде замінена іншою, західною. Взаємність є основним правилом у міжнародних відносинах. Тому перша реакція уряду Словаччини на ворожі дії українського президента у вигляді припинення аварійних поставок електроенергії є цілком виправданою", - резюмував він.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Чому Фіцо маніпулює - думка глава ЦПД РНБОУ

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що наприкінці січня Росія завдала удару по трубопроводу "Дружба".

"Фактично росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, але дії росіян не були засуджені цими державами. Це факти і це правда. Всі інші тлумачення ситуації є маніпулятивними", - вказав він.

Він також підкреслив, що Росія систематично використовує енергетичну залежність як інструмент впливу та контролю. Для неї ринкові механізми поступаються імперським інтересам, а газ і нафта стають засобами тиску на політичні процеси інших держав. З початку 2000-х Росія намагається через енергетику дестабілізувати ситуацію та впливати на політику ЄС.

Погрози Фіцо і Орбана - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо до понеділка Україна не відновить транспортування нафти трубопроводом "Дружба", Словаччина в той самий день припинить екстрені постачання електроенергії, які використовуються для стабілізації української енергосистеми.

У загальному обсязі імпорту електроенергії до України найбільші частки припадають на Угорщину та Словаччину. За інформацією аналітика ринку ExPro Consulting Дар’ї Орлової, Угорщина забезпечує близько 45% імпортованих кіловат-годин, тоді як Словаччина — 18%. У 2025 році ці показники становили відповідно 42% і 19%.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Київ відкидає та засуджує ультимативні заяви і шантаж з боку урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо питань енергопостачання між державами.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

