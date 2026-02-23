Відомий український ведучий потрапив під обстріл і отримав поранення - деталі

Денис Христов розповів, що з ним сталося.

https://glavred.net/stars/izvestnyy-ukrainskiy-vedushchiy-popal-pod-obstrel-i-poluchil-ranenie-detali-10743299.html Посилання скопійоване

Денис Христов постраждав на Харківщині / колаж: Главред, фото: facebook.com, Денис Христов

Ви дізнаєтеся:

Денис Христов потрапив під обстріл

В якому він стані

Український відомий ведучий і волонтер Денис Христов потрапив під обстріл з боку країни-окупанта РФ в Куп'янському районі Харківської області.

На своїй сторінці в соцмережах волонтер опублікував фото автомобіля після обстрілу, а також своє закривавлене обличчя.

відео дня

"Ну ось я і з'їздив на евакуацію в Гусінку. Вірніше, не доїхав. Хочете прикол? Повертаюся своїм ходом. Якщо не витечу по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення вузьким пілотам БПЛА. Не сьогодні", – написав Христов.

Денис Христов розповів про обстріл / фото: скрін instagram.com, Денис Христов

Також він зазначив, що зробив публікацію, перебуваючи за кермом, і йому не можна відволікатися.

Денис Христов / фото: instagram.com, Денис Христов

Що відомо про Дениса Христова

Христов раніше був ведучим на телеканалі М1, але після початку повномасштабної війни в Україні почав займатися евакуацією населення і тварин з прифронтових зон. У листопаді 2025 року увійшов до списку УП 100 від видання "Українська правда", як один з найвпливовіших волонтерів країни.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Відзначимо, як повідомляв Главред, відома співачка Аліна Гросу, яка незабаром стане мамою вперше, поділилася спогадами про своє дитинство. Як зізналася артистка на своїй сторінці в соцмережах, її били батьки.

А також відомий боксер Олександр Усик і його дружина Катерина Усик показали нові знімки, зроблені під час прогулянки містом. Катерина опублікувала серію фото, на яких позувала з чоловіком на тлі міської метушні в Естонії.

Вас може зацікавити:

Про особу: Денис Христов Христов Денис – український телеведучий, блогер і волонтер. З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України почав займатися волонтерством: збором фінансової та гуманітарної допомоги на потреби військових і цивільного населення, розвезенням продовольства в гарячі точки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред