Відомий український ведучий потрапив під обстріл і отримав поранення - деталі

- Денис Христов потрапив під обстріл
- В якому він стані
Український відомий ведучий і волонтер Денис Христов потрапив під обстріл з боку країни-окупанта РФ в Куп'янському районі Харківської області.
На своїй сторінці в соцмережах волонтер опублікував фото автомобіля після обстрілу, а також своє закривавлене обличчя.
"Ну ось я і з'їздив на евакуацію в Гусінку. Вірніше, не доїхав. Хочете прикол? Повертаюся своїм ходом. Якщо не витечу по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення вузьким пілотам БПЛА. Не сьогодні", – написав Христов.
Також він зазначив, що зробив публікацію, перебуваючи за кермом, і йому не можна відволікатися.
Що відомо про Дениса Христова
Христов раніше був ведучим на телеканалі М1, але після початку повномасштабної війни в Україні почав займатися евакуацією населення і тварин з прифронтових зон. У листопаді 2025 року увійшов до списку УП 100 від видання "Українська правда", як один з найвпливовіших волонтерів країни.
Про особу: Денис Христов
Христов Денис – український телеведучий, блогер і волонтер. З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України почав займатися волонтерством: збором фінансової та гуманітарної допомоги на потреби військових і цивільного населення, розвезенням продовольства в гарячі точки.
