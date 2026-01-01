У ЦРУ "розкусили" фейк РФ про атаку на резиденцію Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Україна намагалася атакувати військову ціль, яка, як і резиденція Володимира Путіна, розташована в Новгородській області, пише WSJ.

ЦРУ не знайшло доказів удару по резиденції Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook/Central.Intelligence.Agency, ОП

Головне:

Україна не намагалася атакувати дронами резиденцію президента РФ

Реткліфф повідомив Трампа про висновки ЦРУ

Американські розвідувальні відомства дійшли висновку, що Україна не намагалася наприкінці грудня атакувати дронами резиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області.

Як пишуть The Wall Street Journal і телеканал CNN, про це вже повідомлено президента США Дональда Трампа.

Сам президент США раніше заявив, що про атаку, яка нібито відбулася, йому розповів особисто Володимир Путін у той час, як Трамп приймав у себе президента України Володимира Зеленського. Тоді Трамп підкреслив, що якщо атака мала місце, це "було б дуже погано".

За даними CNN, 31 грудня директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив президента США Дональда Трампа про ці висновки. Пізніше - ймовірно, вже після отримання доповіді розвідки - Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social посилання на статтю New York Post, у якій інформацію про атаку на резиденцію Путіна, поширювану російською владою, пов'язують із тим, що "саме Росія перешкоджає досягненню миру".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня заявив, що Україна намагалася атакувати резиденцію Путіна в Новгородській області на озері Валдай - 91 дроном. Лавров також повідомив, що через це "переговорна позиція РФ буде переглянута", але Москва не має наміру виходити з переговорного процесу зі США.

Україна намагалася атакувати військову ціль, яка, як і резиденція Путіна, розташована в Новгородській області, але "не поблизу неї", пише WSJ із посиланням на американського чиновника, знайомого з розвідданими.

Фейк про атаку на резиденцію Путіна: реакція МЗС

У МЗС України заявили, що Київ не має жодного стосунку до повідомлень про нібито "атаку" на резиденцію президента Росії Володимира Путіна. Очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга також зазначив своє здивування реакцією Індії, ОАЕ та Пакистану, наголосивши, що обговорюваний інцидент, за його словами, фактично не відбувався.

"Атака" на резиденцію Путіна: що відомо про фейк РФ

Раніше Зеленський відповів на нахабні погрози Москви. Росіяни вигадали очевидну фейкову історію для продовження ударів по Україні та по Києву, переконаний президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін поскаржився США на атаку українських дронів. Путін розповів Трампу про ймовірну атаку безпілотників на резиденцію.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо.

