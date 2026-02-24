Серія вибухів та понівечені будинки: РФ вдарила по Запоріжжю, є постраждалі

У результаті атаки пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури.

Ввечері 23 лютого росіяни завдали удар по Запоріжжю

Пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі та інфраструктуру

Поранено п’ятеро людей, серед яких дитина

Ввечері 23 лютого російські окупанти завдали чергових ударів по Запоріжжю за допомогою безпілотних літальних апаратів. За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дитина.

"Ворог продовжує тероризувати область. Бережіть себе та близьких", – наголосив Федоров.

За уточненими даними, ворог наніс щонайменше вісім ударів по місту, унаслідок чого пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Вибухи спричинили займання, а уламки пошкодили житлові будинки.

У Запорізькій ОВА повідомили, що комунальні служби вже розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки. На місці також працюють співробітники екстрених служб та соціальні фахівці, які фіксують завдані збитки.

Відео наслідків ворожої атаки на Запоріжжя

Поранені та наслідки

За даними ДСНС України станом на 01:45, у результаті нічного обстрілу Запоріжжя поранено п’ятеро людей, серед них дитина. Удари безпілотних літальних апаратів ворога зафіксовані в період із 23:10 до 23:45.

Рятувальники повідомили, що одна із атак припала на виробничу будівлю поруч із дев’ятиповерховим житловим будинком. Внаслідок цього сталося займання на площі близько 200 кв.м, а сусідні будинки також зазнали пошкоджень.

Ще одне влучання зафіксовано на відкритій території неподалік житлових масивів. Тут пошкоджено п’ять п’ятиповерхівок та транспортні засоби у дворах.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що з потеплінням повітряні удари Росії можуть стати рідшими.

"До літа, ймовірно, їхня кількість зменшиться. У теплий період року росіяни більше зосередяться на інших цілях", – зазначив експерт.

За його словами, удари по об’єктах енергетики повністю не припиняться, але Росія змінить пріоритети атак.

"Навесні їх стане менше, але удари по енергетичній інфраструктурі зберігатимуться протягом року – і весною, і влітку, і восени 2026-го. Зараз, взимку, активність максимально висока", – додав Коваленко.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

Також вранці 23 лютого армія РФ також атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Нагадаємо, що в ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

