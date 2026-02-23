Рус
У Дніпрі пролунав потужний вибух у райвідділку поліції - що відомо

Юрій Берендій
23 лютого 2026, 21:45оновлено 23 лютого, 22:32
Увечері 23 лютого в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в будівлі поліції, обставини інциденту уточнюються, вказали в Нацполіції.
У Дніпрі пролунав потужний вибух у райвідділку поліції / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Вибух пролунав в адмінбудівлі
  • Інформації про зигблих та поранених немає

В одному з районних відділів поліції у Дніпрі стався потужний вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовників видання, унаслідок інциденту будівля зазнала пошкоджень.

"Вони (джерела видання, - ред.) уточнюють, що вибух міг статися і біля райвідділку, поки точної інформації немає", - повідомив він.

/ Скріншот

Крім того, в Мережі опублікували ймовірне фото з наслідками вибуху в райвідділку Дніпра

/ Фото: Telegram-канал "ХДніпро"

Також з'явилось відео з можливими наслідками вибуху:

/ Скріншот

У коментарі Суспільному речниця обласної Нацполіції Ганна Старчевська повідомила, що вибух пролунав приблизно о 20:30. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працюють вибухотехніки, які з’ясовують обставини та причини вибуху.

У пресслужбі Нацполіції уточнили, що 23 лютого приблизно о 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Унаслідок вибухової хвилі були вибиті вікна, пошкоджені меблі та комп’ютерна техніка всередині приміщення. Також ушкоджень зазнав автомобіль, який був припаркований поряд із будівлею.

"На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.

Теракти проти поліцейських в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Миколаєві на території однієї з непрацюючих автозаправних станцій стався потужний вибух, унаслідок якого поранення отримали семеро працівників поліції. Про це повідомив керівник Національної поліції Іван Вигівський.

Країна-агресор Росія готує нові теракти та напади проти українців, подібні до інциденту, що стався у Львові в ніч на 22 лютого.

Також 23 лютого 33-річній жительці Костополя Рівненської області, яку підозрюють у вчиненні теракту, обрали запобіжний захід. Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про тримання її під вартою без права внесення застави до 22 квітня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні новини Дніпропетровська Днепропетровщина Дніпропетровська область новини України
