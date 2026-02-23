Багато поліцейських поранено, двоє у важкому стані - у Миколаєві прогримів вибух

Внаслідок вибуху постраждали семеро поліцейських, двоє з яких перебувають у важкому стані, перевіряється версія щодо теракту, вказав Зеленський.

У Миколаєві прогримів вибух, багато поліцейських поранено - що відомо / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

В Миколаєві пролунав вибух на непрацюючій АЗС

Внаслідок цього поранено 7 поліцейських

Перевіряється версія щодо теракту

В Миколаєві стався потужний вибух на одній із непрацюючих автозаправних станцій міста. Внаслідок цього вже відомо про сімох поранених працівників поліції. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Вигівський зазначив, що 23 лютого о 18:10 у Миколаєві пролунав вибух на території зачиненої автозаправної станції. Унаслідок інциденту поранені семеро працівників патрульної поліції, які прибули на перезміну та залишили там свої автомобілі.

"Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя. Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави.Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни", - повідомив він.

Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі РБК-Україна повідомив, що на місці події працюють вибухотехніки. Він зазначив, що зараз головне — перевірити стан патрульних і визначити, чи потрібно когось транспортувати на лікування до Києва.

"Мені постійно доповідають, тримаю на контролі. Будемо інформувати", - заявив він.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на вибух у Миколаєві, повідомивши, що за попередніми даними постраждали сім працівників Національної поліції, двоє з яких у важкому стані, і їм надають необхідну медичну допомогу.

"З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", - резюмував він.

Вибух у Миколаєві - теракт

СБУ в коментарі Суспільному повідомила, що вибух на території непрацюючої автозаправної станції в Миколаєві попередньо кваліфіковано як теракт, і вже відкрито відповідне кримінальне провадження. Співробітники Служби безпеки та поліції встановлюють усі обставини інциденту та причетних осіб.

У прокуратурі уточнили, що на місці спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Поліція почала обшукувати журналістів

Як вказує видання "Новини N", правоохоронці також почали перевіряти журналістів. Зокрема, працівники Миколаївського районного управління поліції, помітивши представників медіа з фотоапаратами, одразу підійшли до них та обшукали без "законних підстав".

"Службові посвідчення, які їм продемонстрували, особливого впливу не мали. Поліцейські почали вимагати на додаток ще якісь документи (паспорти тощо), пред'явити для огляду мобільні телефони. Дійшло до того, що нашу журналістку співробітники поліції обшукали, не маючи для цього жодних законних підстав. Втім, мабуть, для співробітників Миколаївського районного управління поліції закони не писані", - поскаржились у виданні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вночі, 22 лютого, в центрі Львова пролунали два сильні вибухи, які було чути в різних частинах міста. Повітряну тривогу не оголошували. Правоохоронні органи розцінили інцидент як теракт. Станом на 02:54 повідомлялося про 15 поранених, частина з яких перебувала у вкрай тяжкому стані. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Згодом стало відомо, що у межах розслідування теракту, внаслідок якого загинула поліцейська, затримано кількох підозрюваних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також глава держави попередив, що Росія може готувати нові терористичні атаки проти українців, подібні до тієї, що сталася у Львові в ніч на 22 лютого.

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

