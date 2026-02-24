Зеленський вперше показав свій бункер і зробив важливу для українців заяву

Президент відверто розповів, як йому довелося працювати на початку повномасштабної війни.

Зеленський в річницю вторгнення РФ показав, де йому довелося жити після 24 лютого 2022 року / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Зеленський:

Українці мужньо борються за незалежність держави вже чотири роки

Після 24 лютого 2022 року багато рішень на рівні президента доводилося приймати в бункері

Сьогодні українці захистили свою незалежність і Путін ніколи не виграє у війні

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, вже рівно 4 роки від дня, коли кремлівський диктатор Володимир Путін "бере" Київ за три дні. Це багато говорить про спротив українців весь цей час.

Про це під час звернення у четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявив президент Володимир Зеленський.

"За цими словами — мільйони наших людей. За цими словами велика сміливість, важка робота, витримка і великий шлях, який Україна долає з 24-го лютого", - наголосив глава держави.

Зеленський також вирішив в цю особливу для українців дату показати усім свій кабінет в бункері, де він проводив перші розмови зі світовими лідерами на початку повномасштабної війни.

Бункер на Банковій / фото: скріншот з відео

"Я тут говорив з президентом Байденом, саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну, ми готові в цьому допомогти". І тут я відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі", - розповів президент.

Кабінет президента України в бункері / фото: скріншот з відео

Зеленський зазначив, що працював у бункері, а потім підіймався наверх, де були команда президента, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень.

Бункер на Банковій / фото: скріншот з відео

Зараз президент вже не перебуває постійно у бункері, але при цьому продовжує боротьбу за незалежність держави та встановлення миру, як і мільйони українців.

Він наголосив, що до весни залишилося менше тижня. Зараз народ України долає найважчу зиму в історії, хоч це дуже непросто. Але так само як у перший день війни українці продовжують будувати своє завтра - крок за кроком, справа за справою, здобуток за здобутком.

"Згадуючи початок вторгнення і дивлячись на сьогоднішній день, ми маємо повне право сказати: ми захистили незалежність, ми не програли державність, Україна існує і не лише на карті, Україна суб’єкт міжнародних відносин, наша столиця — є, стоять Харків, Суми, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Одеса і Львів. Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців. Не переміг у цій війні. Ми зберегли Україну, і ми зробимо все, щоб здобути мир. І щоб була справедливість", - підсумував він.

