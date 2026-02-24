Всупереч планам Кремля: Сили оборони просунулися на важливих ділянках фронту

Українські військові продовжують локальні контратаки, в той час як ворог значних результатів досягти не може.

Окупанти просуваються на фронті, але є нюанс / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, Міноборони РФ

Що повідомили аналітики:

Ворог обмежено просувається на фронті

Сили оборони мають локальні просування

У Куп'янську тривають бої у міській забудові

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається зберігати наступальний темп на фронті в Україні. Однак аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що просування ворога залишаються обмеженими.

Водночас зафіксовано, що українські сили подекуди мають локальні успіхи. Про це свідчать геолокаційні дані.

Як змінилася ситуація на фронті

У Сумській області українські військові попри атаки армії РФ зберігають вогневий контроль над окремими прикордонними ділянками, що ускладнює ворогу закріплення після штурмів.

На Куп'янському напрямку Сили оборони України нещодавно просунулися на захід від Голубівки та продовжують бої в міській забудові та на околицях Куп'янська.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

На Костянтинівському напрямку зафіксовано локальне просування окупантів у південній частині Віролюбівки. Тим часом на Олександрівському напрямку вже українські сили змогли досягти локального просування.

Яке місто може стати новою ціллю наступу для армії РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, головним напрямком удару країни-агресора Росії під час наступу у 2026 році буде Запоріжжя.

Запорізьку область Росія має намір захопити в її адміністративних кордонах. А місто Запоріжжя російські війська спробують взяти в оточення. Якщо в 2022 році Росія стирала артилерією міста з лиця землі, а потім захоплювала їх, то зараз у неї немає сил, щоб захопити велике місто таким чином. Тому вона буде намагатися оточити Запоріжжя, щоб так витіснити звідти наші війська.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на межі Дніпропетровської та Запорізької областей штурмові підрозділи Сил оборони здійснили контратакувальні дії та змогли відтіснити російські окупаційні війська.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть вийти на підступи до Запоріжжя, але для цього російським військам необхідно подолати один з найскладніших рубежів — селище Степногорськ, яке утримують підрозділи ЗСУ. На цій ділянці зосереджено близько 20 тисяч росіян, які намагаються прорватися на північ у напрямку обласного центру.

Напередодні стало відомо, що окупаційна армія РФ накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

