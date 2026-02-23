Віталій Козловський готується вдруге стати батьком

Стисло:
- Віталій і Юлія Козловські виховують сина Оскара
- Артист будує плани на ще одну дитину
Український співак Віталій Козловський пізнав радість довгоочікуваного батьківства в 2024 році, коли його дружина і менеджер Юлія Бакуменко подарувала йому сина Оскара. Тепер же, напередодні другого дня народження первістка, артист зізнався, що його сім'я буде розростатися.
Принаймні про це мріє сам Віталій. У коментарі для Люкс ФМ він розповів, що після появи Оскара хоче ще й доньку.
"Обов'язково. Я дуже ще хочу доньку, тому що відчути енергію сина - це одне. А що таке, коли ще в тебе доця? Це зовсім інше. І мені би хотілося би знати. Тому обов'язково це станеться", - каже Віталій Козловський.
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
