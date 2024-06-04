Звільнена з полону Мар'яна Чечелюк натякнула, що була вагітна й втратила дитину

Дівчина у соцмережах написала зворушливе звернення до свого коханого, якого в Росії засудили до 25 років колонії.

https://glavred.net/ukraine/osvobozhdennaya-iz-plena-maryana-chechelyuk-nameknula-chto-poteryala-rebenka-v-plenu-rf-10570346.html Посилання скопійоване

Мар'яна Чечелюк натякнула, що була вагітна / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/tvoya.yaa

Слідча з Маріуполя, 24-річна Мар'яна Чечелюк, яка пробула в російському полоні цілих два роки, натякнула на те, що була вагітна, але втратила дитину.

В одному з постів в Instagram дівчина розповіла про свого коханого - воїна полку Азов, якого в РФ засудили до 25 років колонії.

"Мій коханий Азовчик, я дуже на тебе чекаю. Моє серце, моє повітря, моє життя. Якби в мене була можливість сидіти в полоні замість тебе, я не вагаючись залишилася б там... Я знаю, як вам там усім складно, як вони знущаються і ламають вас. Я поруч, у думках, спогадах, зліва в серці, пам'ятаєш?", - написала вона.

відео дня

Мар'яна натякнула на те, що під час виходу в полон була вагітна, проте, перебуваючи в неволі, втратила дитину.

"Ти хотів залишити свій слід у нашому сімейному житті, але ці тварюки погубили мене разом із нашим сонечком", - додала дівчина, звертаючись до свого чоловіка.

Мар'яна Чечелюк - повернення з російського полону

31 травня Україна повернула з російського полону 75 громадян. Володимир Зеленський наголосив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

Молода слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк була однією з 75 осіб, які повернулися додому. Її затримали під час обстрілів у бункерах "Азовсталі", відтоді вона пробула в російському полоні два роки.

Повертаючись додому, вона прочитала вірш, який написала в полоні своїй мамі. У ньому вона ділиться своїми враженнями і відчуттями від перебування в полоні та висловлює надію на повернення в рідну Україну.

Пізніше з'явилося фото, як Мар'яна Чечелюк уперше зустріла маму після дворічного полону.

Що відомо про Мар'яну Чечелюк? Мар'яна Чечелюк - слідча з Маріуполя, яка у травні 2022 року потрапила у російський полон разом з молодшою сестрою Аліною. На той момент 15-річну сестру віддали батькам, а Мар'яну відправили у в'язницю через її роботу у правоохоронних органах. Мар'яна Чечелюк народилася у Маріуполі. Після закінчення школи вона навчалася у Харківській поліцейській академії. У рідному місті вона вступила до поліцейської школи, після чого стала слідчою у Жовтневому районі Маріуполя. Свої обов'язки вона виконувала близько року. До повномасштабного вторгнення дівчина була зооволонтером, годувала вуличних тварин. З 24 лютого 2022 року родина планувала виїхати з Маріуполя, але окупанти швидко оточили місто, розбили дороги та розстрілювали машини з цивільними. 30 березня через обстріл "Градами" згоріла багатоповерхівка на проспекті Перемоги (Лівобережний район Маріуполя), у якій жила родина. Спершу сім'я переховувалась у Будинку культури разом з іншими цивільними. Згодом дівчата пішли на "Азовсталь". 1 травня Аліна та Мар'яна намагалися евакуюватися "зеленим коридором". Аліну батькам вдалося забрати того ж дня. Старшу сестру під час проходження "фільтрації" забрали представники ФСБ та відвезли у в'язницю в Донецьку. 31 травня 2024 року Мар'яна Чечелюк повернулася з російського полону.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред