Закатували майже до смерті: з полону повернулась молода слідча Мар'яна Чечелюк

Дівчина пройшла через Азовсталь. Її два роки постійно перевозили з однієї в'язниці в іншу та жорстоко катували.

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З полону повернулась молода слідча Мар'яна Чечелюк / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Ігор Клименко

31 травня відбувся новий обмін військовополоненими. Додому повернулися 75 українців, серед них - 24-річна Мар'яна Чечелюк, яка пробула в російському полоні цілих два роки. Відео повернення дівчини вже розлетілось в Мережі.

Дівчина була молодою слідчою у Маріуполі. Вона разом зі своєю молодшою сестрою Аліною наприкінці березня потрапила у бункери Азовсталі. Під час "зеленого коридору" для цивільних молодшу сестру повернули батькам, а Мар'яну забрали у полон разом з іншими військовими через її службу у Нацполіції.

Вимучена полоном дівчина розплакалась, коли знову ступила на українську землю. Вона зателефонувала своїм батькам і навіть не могла стримати своїх емоцій, адже це перша нормальна розмова за ці два роки. У полоні Мар'яні дозволили зателефонувати лише один раз, а сама телефонна розмова тривала кілька секунд.

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Дивіться відео з поверненням Мар'яни Чечелюк з російського полону:

З полону повернулась молода слідча Мар'яна Чечелюк / фото: скріншот

Відомий український журналіст Володимир Золкін показав фото Мар'яни до полону та після. Він розповів про те, що під час того зеленого коридору у травні 2022 року дівчину з сестрою вивезли у село Безіменне Донецької області. Звідти Мар'яну відправили у в'язницю в Донецьку.

Дівчину постійно перевозили з одної в'язниці в іншу. Вона побула у Донецьку, Оленівці, Таганрозі, Камишині, колонії в Маріуполі. Над нею постійно знущалися, фізично та морально катували.

Дівчина кілька разів змогла надіслати батькам листи. У них вона розповідала про жахливі умови утримання та зізналась про те, що в неї сильно погіршилось здоров'я.

"Її морили голодом і били, погрожували поголити налисо. Дівчина серйозно втратила у вазі, у неї почали відмовляти нирки і ноги, почалися проблеми зі спиною, розвинувся хронічний бронхіт. Тільки після цього Росія дозволила обміняти Мар'яну на свого військовослужбовця", - пише Золкін.

З полону повернулась молода слідча Мар'яна Чечелюк / фото: "Хочу жити"

Що відомо про Мар'яну Чечелюк? Мар'яна Чечелюк - слідча з Маріуполя, яка у травні 2022 року потрапила у російський полон разом з молодшою сестрою Аліною. На той момент 15-річну сестру віддали батькам, а Мар'яну відправили у в'язницю через її роботу у правоохоронних органах. Мар'яна Чечелюк народилася у Маріуполі. Після закінчення школи вона навчалася у Харківській поліцейській академії. У рідному місті вона вступила до поліцейської школи, після чого стала слідчою у Жовтневому районі Маріуполя. Свої обов'язки вона виконувала близько року. До повномасштабного вторгнення дівчина була зооволонтером, годувала вуличних тварин. З 24 лютого 2022 року родина планувала виїхати з Маріуполя, але окупанти швидко оточили місто, розбили дороги та розстрілювали машини з цивільними. 30 березня через обстріл "Градами" згоріла багатоповерхівка на проспекті Перемоги (Лівобережний район Маріуполя), у якій жила родина. Спершу сім'я переховувалась у Будинку культури разом з іншими цивільними. Згодом дівчата пішли на "Азовсталь". 1 травня Аліна та Мар'яна намагалися евакуюватися "зеленим коридором". Аліну батькам вдалося забрати того ж дня. Старшу сестру під час проходження "фільтрації" забрали представники ФСБ та відвезли у в'язницю в Донецьку. 31 травня 2024 року Мар'яна Чечелюк повернулася з російського полону.

Обмін військовополоненими – останні новини

Раніше у РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною. При цьому в Росії зазначили, нібито обмін військовополоненими зупинили кілька місяців тому, і цинічно звинуватили в цьому Україну.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський порушив на Ставці питання про полонених. Він провів важливе засідання Ставки, на якому обговорив ситуацію на фронті та питання про повернення полонених.

У п’ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 75 громадян. Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

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