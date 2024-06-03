Плакали всі: Мар'яна Чечелюк вперше зустріла маму після дворічного полону

Дівчина також показала синці на своєму тілі, які залишили російські окупанти.

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Мар'яна Чечелюк вперше після полону побачила маму / Колаж: Главред, фото: instagram/tvoya.yaa

В Україну повернулася 24-річна Мар'яна Чечелюк, яка пробула у російському полоні цілих два роки. У дівчини дуже виснажений вигляд, але вона дуже щаслива. Мар'яна вперше за 25 місяців побачила рідну матусю. Чутливе відео вже розлетілось в Мережі.

На відео видно, як дівчина йде на зустріч до мами, а жінка, побачивши донечку, не може стримати своїх емоцій та плаче. Мар'яна міцно обнялась зі своєю матусею та також почала плакати, але це були сльози щастя. Жінка принесла своїй любій донечці великого ведмедика та ягоди.

Вони зайшли у приміщення, де нині перебуває дівчина, і Мар'яна зізналася, що її теперішня кімната нагадує ту, що була у російському полоні, але тут значно кращі умови.

відео дня

Дивіться відео зустрічі Мар'яни Чечелюк з її мамою:

Марьяна Чечелюк / фото: скриншот

Мар'яна також показала синці, які залишилися на її тілі після російського полону. Це прямий доказ того, що російські окупанти знущаються не лише над українськими чоловіками, а й над жінками.

Мар'яна Чечелюк показала синці, які залишили російські окупанти / фото: instagram/tvoya.yaa

Мар'яна Чечелюк показала синці, які залишили російські окупанти / фото: instagram/tvoya.yaa

Що відомо про Мар'яну Чечелюк? Мар'яна Чечелюк - слідча з Маріуполя, яка у травні 2022 року потрапила у російський полон разом з молодшою сестрою Аліною. На той момент 15-річну сестру віддали батькам, а Мар'яну відправили у в'язницю через її роботу у правоохоронних органах. Мар'яна Чечелюк народилася у Маріуполі. Після закінчення школи вона навчалася у Харківській поліцейській академії. У рідному місті вона вступила до поліцейської школи, після чого стала слідчою у Жовтневому районі Маріуполя. Свої обов'язки вона виконувала близько року. До повномасштабного вторгнення дівчина була зооволонтером, годувала вуличних тварин. З 24 лютого 2022 року родина планувала виїхати з Маріуполя, але окупанти швидко оточили місто, розбили дороги та розстрілювали машини з цивільними. 30 березня через обстріл "Градами" згоріла багатоповерхівка на проспекті Перемоги (Лівобережний район Маріуполя), у якій жила родина. Спершу сім'я переховувалась у Будинку культури разом з іншими цивільними. Згодом дівчата пішли на "Азовсталь". 1 травня Аліна та Мар'яна намагалися евакуюватися "зеленим коридором". Аліну батькам вдалося забрати того ж дня. Старшу сестру під час проходження "фільтрації" забрали представники ФСБ та відвезли у в'язницю в Донецьку. 31 травня 2024 року Мар'яна Чечелюк повернулася з російського полону.

Мар'яна Чечелюк - повернення з російського полону

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 75 громадян. Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

Молода слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк була однією з 75 осіб, які повернулися додому 31 травня у новому обміні військовополоненими. Її затримали під час обстрілів у бункерах "Азовсталі", відтоді вона пробула в російському полоні два роки.

Як повідомляв Главред, повертаючись додому, вона прочитала вірш, який написала у полоні своїй матусі. В ньому вона ділиться своїми враженнями та відчуттями від перебування у полоні та висловлює надію на повернення до рідної України.

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