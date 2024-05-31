Україна повернула з російського полону 75 громадян - Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

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Усі 75 звільнених з полону українців вже на рідній землі / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україна повернула з російського полону ще 75 військових. Це представники ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України", - написав він.

Президент наголосив, що серед 75 звільнених з російського полону українських громадян є військові ЗСУ та Нацгвардії, 4 цивільних та прикордонники.

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"Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!", - резюмував він.

Дивіться відео про те, як зустрічали звільнених українців на рідній землі:

Скріншот

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі уточнив, що серед звільнених з російського полону військовослужбовців є 10 захисників Маріуполя.

"Це рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках", - написав він.

Що відомо про полонених і зниклих безвісти Раніше пройшов 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими з РФ - повернення українців з російського полону

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії цинічно оголосили про припинення обміну військовополоненими, який, за їхніми словами, був зупинений кілька місяців тому. Цю інформацію поширила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 29 травня.

29 квітня президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорювалася не лише ситуація на фронті, а й питання військовополонених. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав ініціативу Папи Римського щодо обміну полоненими з Росією за формулою "всіх на всіх". Проте він вказав на важливий аспект, вважаючи, що РФ не зацікавлена у такому обміні.

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