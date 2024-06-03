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"Вірила, що ти вдома": Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого "засудили" в РФ

Руслана Заклінська
3 червня 2024, 16:53
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Весь російський полон Мар'яна пройшла разом із чорною ниткою замість каблучки від коханого – вона надавала дівчині сили жити та тримати коханого у серці.
'Вірила, що ти вдома': Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого 'засудили' в РФ
Слідча з Маріуполя розповіла про коханого, засудженого на 25 років у РФ / Колаж: Главред, фото: instagram.com/tvoya.yaa

Російські окупанти засудили до 25 років ув'язнення полоненого захисника Маріуполя Владислава Андріанова. Про коханого 24-річна слідча Мар'яна Чечелюк, яка нещодавно повернулася з полону, розовіла в Instagram та TikTok.

Владислав вижив після теракту, що відбувся в колонії в Оленівці, який організували росіяни. Судили Владислава в "ДНР" 22 листопада 2023 року, після чого захисник отримав від окупантів вирок про довготривале ув'язнення.

"Мій чоловік, друга половина мого зламаного серця. Вижив після теракту в Оленівці. Сміливо захищав Маріуполь. Тепер відбуває 25 років позбавлення волі у російському полоні. Якщо би в мене була можливість сидіти у полоні замість тебе, я не вагаючись залишилась там", - наголосила Мар’яна.

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'Вірила, що ти вдома': Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого 'засудили' в РФ
Мар'яна Чечелюк з коханим та сестрою на "Азовсталі"/ Фото: instagram.com/tvoya.yaa

Слідча з Маріуполя провела два роки у полоні після того, як разом з сестрою ховалася в укритті "Азовсталі" під час масованих обстрілів міста. Після фільтрації її затримали та утримувати в полоні.

Весь полон Мар'яна пройшла із чорною ниткою від Владислава замість каблучки. За словами дівчини, вона надавала їй сили жити, кохати та тримати коханого у серці. Мар'яна впевнена, що спільними зусиллями вдасться повернути коханого і боротиметься за це.

"Ти мужньо боровся за те, щоб ми вільно жили у нашій країні. Ти незламний, сміливий, відважний. У полоні в мене була мрія, щоб коли я повернусь, ти зустрічав мене з полону, два роки я вірила в те, що ти вже Вдома. Це великий удар по моєму серцю, коли я дізналася, що тебе немає… Тримайся коханий, скоро ми повернемо тебе, і твої страждання закінчаться, ми повернемось до щасливого життя, яке так різко обірвалось війною", - звернулася Мар'яна до коханого.

'Вірила, що ти вдома': Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого 'засудили' в РФ
Чорна нитка замість обручки від Владислава / Фото: instagram.com/tvoya.yaa

У своєму повідомленні Мар'яна натякнула, що була вагітною під час виходу у полон, але у неволі втратила дитину.

"Я поруч, в думках, спогадах, зліва у серці, пам’ятаешь? Ти хотів залишити свій слід у нашому сімейному житті, але ці твари загубили мене разом з нашим сонечком", - поділилась дівчина.

Що відомо про Мар'яну Чечелюк?

Мар'яна Чечелюк - слідча з Маріуполя, яка у травні 2022 року потрапила у російський полон разом з молодшою сестрою Аліною. На той момент 15-річну сестру віддали батькам, а Мар'яну відправили у в'язницю через її роботу у правоохоронних органах.

Мар'яна Чечелюк народилася у Маріуполі. Після закінчення школи вона навчалася у Харківській поліцейській академії. У рідному місті вона вступила до поліцейської школи, після чого стала слідчою у Жовтневому районі Маріуполя. Свої обов'язки вона виконувала близько року. До повномасштабного вторгнення дівчина була зооволонтером, годувала вуличних тварин.

З 24 лютого 2022 року родина планувала виїхати з Маріуполя, але окупанти швидко оточили місто, розбили дороги та розстрілювали машини з цивільними. 30 березня через обстріл "Градами" згоріла багатоповерхівка на проспекті Перемоги (Лівобережний район Маріуполя), у якій жила родина. Спершу сім'я переховувалась у Будинку культури разом з іншими цивільними. Згодом дівчата пішли на "Азовсталь".

1 травня Аліна та Мар'яна намагалися евакуюватися "зеленим коридором". Аліну батькам вдалося забрати того ж дня. Старшу сестру під час проходження "фільтрації" забрали представники ФСБ та відвезли у в'язницю в Донецьку.

31 травня 2024 року Мар'яна Чечелюк повернулася з російського полону.

Мар'яна Чечелюк - повернення з російського полону

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 75 громадян. Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

Молода слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк була однією з 75 осіб, які повернулися додому 31 травня у новому обміні військовополоненими. Її затримали під час обстрілів у бункерах "Азовсталі", відтоді вона пробула в російському полоні два роки.

Як повідомляв Главред, повертаючись додому, вона прочитала вірш, який написала у полоні своїй матусі. В ньому вона ділиться своїми враженнями та відчуттями від перебування у полоні та висловлює надію на повернення до рідної України.

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Оборона Маріуполя полонені звільнення обмін полоненими війна Росії та України Маріуполь
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