Мама 2 роки не бачила дитину: з’явилися зворушливі відео з поверненням полонених

Українців, які повернулися з російського полону, зустрічали з українськими прапорами, обіймами і сльозами.

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З’явилися зворушливі відео з поверненням полонених/ колаж: Главред, фото: скрін

Україна у п’ятницю, 31 травня, повернула додому з російського полону ще 75 військовополонених. Серед них – представники Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

З’явилися зворушливі кадри, як українців, що повернулися з полону, зустрічали вдома – з українськими прапорами, обіймами і сльозами. Відповідне відео опублікував омбудсман України Дмитро Лубінець.

Обмін військовополоненими/ скрін

Дивіться відео, як в Україні зустрічали українців, повернених з полону:

відео дня

Також Лубінець показав зустріч мами-військовополоненої та її сина Дмитра, які не бачилися понад два роки. Військова потрапила у полон з "Азовсталі".

"Сьогодні під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на "Азовсталі", тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина! Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження. І його, і маму переповнюють емоції. Неможливо стримати сліз, дивлячись на це відео", – зазначив омбудсман.

Він розповів, що Дмитра повернув додому офіс омбудсмана з тимчасово окупованих територій України. Маму хлопчика хотіли незаконно засудити росіяни, поки вона перебувала у полоні.

Обмін військовополоненими/ скрін

Дивіться відео зустрічі військової, яка повернулася з полону, зі своїм сином:

Раніше у РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною. При цьому в Росії зазначили, нібито обмін військовополоненими зупинили кілька місяців тому, і цинічно звинуватили в цьому Україну.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський порушив на Ставці питання про полонених. Він провів важливе засідання Ставки, на якому обговорив ситуацію на фронті та питання про повернення полонених.

У п’ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 75 громадян. Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

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