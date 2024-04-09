Окупанти розстріляли десятки полонених бійців ЗСУ: в ОГП розкрили страшні деталі

За даними ОГП, випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-rasstrelyali-desyatki-plennyh-boycov-vsu-v-ogp-raskryli-pugayushchie-detali-10556546.html Посилання скопійоване

РФ розстріляла десятки українських військовополонених / Колаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНІАН

Офіс Генерального прокурора розслідує 27 кримінальних проваджень за фактами страти окупантами українських військовополонених, відомо про вбивство 54 захисників.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора з посиланням на керівника Департаменту протидії злочинам, вчиненим під час збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Білоусова.

Зазначається, що Білоусов в ефірі "Суспільного" попередньо підтвердив факт вчинення окупантами злочину, зафіксованого на відео та опублікованого в соцмережах 7 квітня.

відео дня

За словами Білоусова, це сталося біля Кринок Херсонської області, деталі ще перевіряються.

При цьому керівник департаменту закликав не озвучувати передчасно імена загиблих українських воїнів.

"За цим фактом і попередніми ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не тільки про командирів підрозділів, а й про вище військово-політичне керівництво. Тому що це - не поодинокий випадок, а свідчення політики рф", - наголосив Білоусов.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року.

Суд уже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника в Чернігівській області. Загалом розслідування ускладнює той факт, що прокурори і слідчі зазвичай не мають доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло.

"Але ця робота ведеться. В України є унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території... Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами та неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз - документувати, фіксувати, розповідати світові правду", - наводяться в повідомленні слова керівника Департаменту війни Офісу генпрокурора.

Що відомо про полонених і зниклих безвісти Раніше пройшов 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Розстріл українських полонених

Нагадаємо, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розкрив подробиці злочину РФ на півдні. Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Черговий російський злочин має стати частиною доказової бази для трибуналу над РФ.

Росіяни розстріляли українських бійців на Запоріжжі. В Офісі генпрокурора України вбачає системність у такій поведінці російських військових на Запоріжжі. За словами Бєлоусова, у грудні 2023 року було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред