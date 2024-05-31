"Я так хочу до тебе, мамо": Мар'яна Чечелюк прочитала вірш, написаний в полоні

З 2-річного російського полону 31 березня повернулася молода українська слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Повертаючись додому, вона прочитала вірш, який написала у полоні, присвячуючи своїй любій матусі. Чутливе відео вже розлетілось у Мережі.
"Я так хочу до тебе, мамо, розказати, як було мені там.
Як по очах твоїм сумувала, як бажала покінчити з життям.відео дня
Як терпіла всю біль та муку, як тремтіла від страху.
Як від кожного крику та стуку забувала навіть ім'я.
Як просила його допомоги, а він дарував мені сили щодня.
Як постійно збиралась в дорогу, але завжди була не я.
Нема в мене слів, щоб передати страждання.
Немає і віри, що скінчиться все.
Нема в мене сили терпіти знущання.
Немає надії, що Україна спасе.
Може повернусь до тебе, мамо?
Ні! Я повернусь до тебе! Чуєш?
Я прийду на світанку під ранок,
В серці своєму мене відчуєш.
Закричу, що я вільна назавжди,
Що сумувала за татком, за домом.
Мамо, я пам'ятатиму завжди,
Що цей жах зветься "рускім" полоном."
Дивіться відео про вірш Мар'яни Чечелюк:
Що відомо про Мар'яну Чечелюк?
Мар'яна Чечелюк - слідча з Маріуполя, яка у травні 2022 року потрапила у російський полон разом з молодшою сестрою Аліною. На той момент 15-річну сестру віддали батькам, а Мар'яну відправили у в'язницю через її роботу у правоохоронних органах.
Мар'яна Чечелюк народилася у Маріуполі. Після закінчення школи вона навчалася у Харківській поліцейській академії. У рідному місті вона вступила до поліцейської школи, після чого стала слідчою у Жовтневому районі Маріуполя. Свої обов'язки вона виконувала близько року. До повномасштабного вторгнення дівчина була зооволонтером, годувала вуличних тварин.
З 24 лютого 2022 року родина планувала виїхати з Маріуполя, але окупанти швидко оточили місто, розбили дороги та розстрілювали машини з цивільними. 30 березня через обстріл "Градами" згоріла багатоповерхівка на проспекті Перемоги (Лівобережний район Маріуполя), у якій жила родина. Спершу сім'я переховувалась у Будинку культури разом з іншими цивільними. Згодом дівчата пішли на "Азовсталь".
1 травня Аліна та Мар'яна намагалися евакуюватися "зеленим коридором". Аліну батькам вдалося забрати того ж дня. Старшу сестру під час проходження "фільтрації" забрали представники ФСБ та відвезли у в'язницю в Донецьку.
31 травня 2024 року Мар'яна Чечелюк повернулася з російського полону.
Обмін військовополоненими – останні новини
Раніше у РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною. При цьому в Росії зазначили, нібито обмін військовополоненими зупинили кілька місяців тому, і цинічно звинуватили в цьому Україну.
Також нещодавно президент України Володимир Зеленський порушив на Ставці питання про полонених. Він провів важливе засідання Ставки, на якому обговорив ситуацію на фронті та питання про повернення полонених.
У п’ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 75 громадян. Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.
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