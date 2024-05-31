"Я так хочу до тебе, мамо": Мар'яна Чечелюк прочитала вірш, написаний в полоні

Молода українська слідча Мар'яна Чечелюк повернулася з 2-річного російського полону.

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Мар'яна Чечелюк прочитала вірш, написаний в полоні / Колаж: Главред, фото: Юлія Приймак, Володимир Зеленський

З 2-річного російського полону 31 березня повернулася молода українська слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Повертаючись додому, вона прочитала вірш, який написала у полоні, присвячуючи своїй любій матусі. Чутливе відео вже розлетілось у Мережі.

"Я так хочу до тебе, мамо, розказати, як було мені там. Як по очах твоїм сумувала, як бажала покінчити з життям. відео дня Як терпіла всю біль та муку, як тремтіла від страху. Як від кожного крику та стуку забувала навіть ім'я. Як просила його допомоги, а він дарував мені сили щодня. Як постійно збиралась в дорогу, але завжди була не я. Нема в мене слів, щоб передати страждання. Немає і віри, що скінчиться все. Нема в мене сили терпіти знущання. Немає надії, що Україна спасе. Може повернусь до тебе, мамо? Ні! Я повернусь до тебе! Чуєш? Я прийду на світанку під ранок, В серці своєму мене відчуєш. Закричу, що я вільна назавжди, Що сумувала за татком, за домом. Мамо, я пам'ятатиму завжди, Що цей жах зветься "рускім" полоном."

Дивіться відео про вірш Мар'яни Чечелюк:

Марьяна Чечелюк / фото: скриншот

Що відомо про Мар'яну Чечелюк? Мар'яна Чечелюк - слідча з Маріуполя, яка у травні 2022 року потрапила у російський полон разом з молодшою сестрою Аліною. На той момент 15-річну сестру віддали батькам, а Мар'яну відправили у в'язницю через її роботу у правоохоронних органах. Мар'яна Чечелюк народилася у Маріуполі. Після закінчення школи вона навчалася у Харківській поліцейській академії. У рідному місті вона вступила до поліцейської школи, після чого стала слідчою у Жовтневому районі Маріуполя. Свої обов'язки вона виконувала близько року. До повномасштабного вторгнення дівчина була зооволонтером, годувала вуличних тварин. З 24 лютого 2022 року родина планувала виїхати з Маріуполя, але окупанти швидко оточили місто, розбили дороги та розстрілювали машини з цивільними. 30 березня через обстріл "Градами" згоріла багатоповерхівка на проспекті Перемоги (Лівобережний район Маріуполя), у якій жила родина. Спершу сім'я переховувалась у Будинку культури разом з іншими цивільними. Згодом дівчата пішли на "Азовсталь". 1 травня Аліна та Мар'яна намагалися евакуюватися "зеленим коридором". Аліну батькам вдалося забрати того ж дня. Старшу сестру під час проходження "фільтрації" забрали представники ФСБ та відвезли у в'язницю в Донецьку. 31 травня 2024 року Мар'яна Чечелюк повернулася з російського полону.

Обмін військовополоненими – останні новини

Раніше у РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною. При цьому в Росії зазначили, нібито обмін військовополоненими зупинили кілька місяців тому, і цинічно звинуватили в цьому Україну.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський порушив на Ставці питання про полонених. Він провів важливе засідання Ставки, на якому обговорив ситуацію на фронті та питання про повернення полонених.

У п’ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 75 громадян. Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

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