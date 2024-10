Окупанти систематично страчують військовополонених і застосовують хімзброю - ISW

Коротко:

Російські окупаційні війська збільшили кількість систематичних безкарних страт українських військовополонених і продовжують застосовувати хімічну зброю, у такий спосіб порушуючи Женевську конвенцію та Конвенцію про заборону хімічної зброї. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

21 жовтня українські офіційні особи повідомили, що 18 жовтня російські війська стратили двох беззбройних українських військовополонених поблизу Селидового в Донецькій області. Окупанти зв'язали їх та розстріляли впритул.

Аналітики нагадали, що Женевська конвенція забороняє нелюдське поводження з військовополоненими та їхню страту.

У звіті також ідеться про те, що російський військовий блогер опублікував відеозапис і відкрито заявив 20 жовтня, що російські війська застосовують хлорпікрин (пестицид, що пошкоджує легені) проти українських військ.

Державний департамент США ще 1 травня оголосив, що російські війська використовують на фронті хлорпікрин і речовини для боротьби з масовими заворушеннями (RCA), порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, яку підписала Росія.

Українські офіційні особи раніше повідомляли, що російські війська все частіше оснащують гранати хлоропікрином.

"Очевидне систематичне вчинення військових злочинів на всьому театрі бойових дій свідчить про те, що російські війська мають низький рівень дисципліни, а російські польові командири не роблять нічого, щоб запобігти участі своїх підлеглих у такій злочинній поведінці, або, можливо, навіть заохочують їх до неї. Немає жодних доказів того, що Росія притягує персонал до відповідальності за порушення законів війни, про які повідомлялося", - зазначили аналітики ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.