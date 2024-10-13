Росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині: у DeepState розповіли обставини трагедії

Українські воїни наткнулися на військових РФ, коли виходили на позиції, і змушені були відстрілюватися. Але через обмежену кількість БК їм довелося здатися.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-rasstrelyali-9-ukrainskih-boycov-na-kurshchine-v-deepstate-rasskazali-obstoyatelstva-tragedii-10604828.html Посилання скопійоване

Розстріл окупантами українських військових у Курській області 10 жовтня/ колаж: Главред, фото: DeepState

Російські окупанти 10 жовтня розстріляли 9 українських військовослужбовців у Курській області. Серед загиблих, зокрема, були дронщики.

Українські воїни наткнулися на російських військових, коли виходили на позиції. Захисникам України довелося відстрілюватися, проте кількість боєкомплекту була обмежена, і вони були змушені здатися. Після цього російські загарбники їх розстріляли. Про це повідомили у DeepState.

"Росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни – розстріляно 9 українських військових на Курщині. Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що російські окупанти 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", – йдеться у повідомленні.

відео дня

У той же час в DeepState зазначили, що загалом ситуація на Курщині не така радісна. Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.

"Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою", – зазначається у повідомленні.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Розстріл російськими окупантами полонених бійців ЗСУ – останні новини

У лютому 2024 року також повідомлялося, що окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ. Російські загарбники розстріляли дев’ятьох беззбройних українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

У квітні цього року також повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські військові розстріляли трьох беззбройних полонених українських військовослужбовців у Кринках на Херсонщині. Через розстріл російськими окупантами українських військовополонених Україна звернулася до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Також після цього у ЗСУ прокоментували розстріл українських полонених і заявили, що по відео складно ідентифікувати загиблих військових.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред