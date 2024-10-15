Помста за страту полонених: десантники ЗСУ ліквідували солдатів "елітної" бригади РФ

Унаслідок атаки ЗСУ було знищено кілька військових злочинців зі складу 155-ї окремої бригади РФ.

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Десантники ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео https://t.me/SerhiyNaiev

У Курській області в результаті штурмових дій бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади було знищено кілька військових злочинців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Як ідеться в повідомленні прес-служби ДШВ, раніше російських окупантів знищували десантники з 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади, а потім марунові берети зі складу 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

"Днями вони спробували на міць галицьких десантників, але і з цього нічого гарантовано не вийшло, окрім втрат для цих потвор", - йдеться в повідомленні. відео дня

У ДШВ додали, що львівські десантники "стрімкою атакою російських позицій знищили кількох негідників із цієї бригади".

Зазначимо, що раніше неодноразово з'являлася інформація про те, що окупанти зі складу 155-ї окремої бригади РФ брали участь у розстрілах беззбройних українських полонених.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.

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