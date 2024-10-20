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У НАТО назвали головну мету перекидання військ КНДР для війни з Україною

Олексій Тесля
20 жовтня 2024, 18:24
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Війна з Україною є чіткою метою, яку переслідують північні корейці, каже Джеррі Конноллі.
Кім Чені Ин, армія КНДР
Війська КНДР можуть відправити на війну з Україною / Колаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Керівництво КНДР відправило свої війська на війну проти України для здобуття бойового досвіду, заявив глава Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.

"Ясно, що північні корейці хочуть отримати бойовий досвід. У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду - власне, його взагалі немає", - наголосив він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Американський політик нагадав, що в КНДР були бойові дії востаннє під час Корейської війни, тому участь у війні з Україною є чіткою метою, яку переслідують північні корейці. Він також відкинув припущення про існування у США важелів впливу на Північну Корею.

"США не мають важелів впливу на Кім Чен Ина. Ну, колишній президент Трамп може знову зустрітися з Кін Чен Ином і сказати, який він гарний і обмінятися любовними листами. Але, звичайно, це не вплине на поведінку північних корейців. Північна Корея робитиме те, що їй заманеться", - сказав глава ПА НАТО.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

При цьому він нагадав, що раніше Росія була домінуючим партнером Північної Кореї під час Корейської війни, однак нині це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська, і те ж саме стосується і КНР.

"Саме Росія озброювала китайських революціонерів, які зрештою захопили владу в Китаї. Але зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатися до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні - це вже багато про що говорить", - додав Конноллі.

Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:

Перекидання військ КНДР на війну з Україною

Раніше в Південній Кореї назвали кількість перекинутих на війну з Україною військ КНДР. На першому етапі було перекинуто близько 1,5 тисячі північнокорейських солдатів, кажуть у Сеулі.

Нагадаємо, експерт Тарас Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР. Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які будуть займатися в РФ навчанням окупантів.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

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