Німеччина пішла на сміливе рішення: Мерц розкрив, що обговорював з Трампом

Берлін активізував переговори з партнерами, щоб пришвидшити передачу ППО Україні на умовах, запропонованих США.

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Мерц підтвердив, що Німеччина готова профінансувати постачання систем Patriot для захисту України / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

Німеччина погодилася фінансувати закупівлю Patriot для України

Мерц заявив про домовленості з Трампом щодо нової моделі підтримки

У Вашингтоні тривають переговори про постачання ППО Україні

Німеччина готова взяти на себе провідну роль у закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot зі США для потреб України. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц у соцмережі X, коментуючи рішення Вашингтона щодо посилення військової підтримки Києва.

Мерц підкреслив, що ініціатива Дональда Трампа щодо постачання зброї Україні за фінансової участі європейських союзників має важливе значення.

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"Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його: Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії. Тільки таким чином тиск на Москву посилиться, щоб вона нарешті домовилась про мир. Зрештою, ми демонструємо, що ми об'єднуємося як партнери з політики безпеки", — заявив Мерц.

Patriot / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що системи Patriot дозволять Україні ефективніше захищатися від російських атак. Мерц також наголосив, що лише таким чином можна посилити тиск на Москву, аби змусити її сісти за стіл переговорів.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп повідомив про рішення передати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту від російських повітряних атак. Як зазначає Bloomberg, це свідчить про зміну його попереднього курсу, адже раніше він не схвалював нових поставок зброї з моменту початку свого другого терміну.

Крім того, Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Також Україна може розраховувати на стабільні поставки американської зброї, оскільки Дональд Трамп втратив інтерес до переговорів із Владіміром Путіним. Про це в інтерв’ю Главреду заявив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

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Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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