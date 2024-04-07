Розстріл полонених бійців ЗСУ: Лубінець розкрив подробиці злочину РФ на півдні

Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН і МКЧХ.

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Дмитро Лубінець зробив заяву через розстріл беззбройних полонених ЗСУ / Facebook Лубінець, Міноборони РФ

Через розстріл російськими окупантами українських військовополонених Україна звернулася до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він звернувся з офіційними листами до ООН і МКЧХ, щоб організації задокументували цей факт, написав омбудсмен у Facebook.

"Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, не поодинокі і є системною практикою підступного ворога", - зазначив він.

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За словами омбудсмена, черговий російський злочин має стати частиною доказової бази для трибуналу над РФ.

"Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Військові злочини не мають терміну давності. І на лаві підсудних опиняться ті, хто скоїв їх, і ті, хто віддавав злочинні накази", - додав Лубінець.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.

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