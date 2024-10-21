Притискаючи ногами до землі: окупанти розстріляли двох бійців ЗСУ - ОГП

Це є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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Розстріл полонених бійців ЗСУ / колаж: Главред, фото: Донецька окрема бригада Сил територіальної оборони, ua.depositphotos.com

Поблизу Селидового Донецької області російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники ЗС РФ у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

"Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в Офісі Генерального прокурора.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Що таке Офіс Генерального прокурора? Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

Розстріл окупантами бійців ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти 10 жовтня розстріляли 9 українських військовослужбовців у Курській області. Серед загиблих, зокрема, були дронщики.

6 жовтня у Мережі розлетілося відео із жорстокою стратою наших захисників. Український дрон зафіксував момент розстрілу полонених у Нью-Йорку на Донеччині.

Крім того, 1 жовтня з'явилася інформація про ймовірний розстріл 16 українських бійців, яких окупаційні війська країни-агресора Росії взяли у полон. За даними ЗМІ, російські військовослужбовці позбавили життя українських військовополонених в районі населених пунктів Миколаївка і Сухий Яр, що у Покровському районі.

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