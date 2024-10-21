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Південна Корея може вступити у війну в Україні: ЗМІ дізналися про плани Сеула

Андрій Ганчук
21 жовтня 2024, 23:40оновлено 22 жовтня, 01:11
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Південна Корея розглядає сценарій реакції на рішення КНДР щодо відправлення своїх військ для участі в російсько-українській війні.
Південна Корея, Україна
Південна Корея може відправити до України своїх військових і розвідників - Newsweek / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Республіка Південна Корея вивчає можливість відправки військових радників до України. Сеул може відправити військовий і розвідувальний персонал у відповідь на дії КНДР щодо включення в російсько-українську війну.

У матеріалі Newsweek журналісти з посиланням на розвідку Південної Кореї розповіли про те, що уряд і військові "розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включно з офіцерами розвідки (що спеціалізуються на Північній Кореї) та експертами з тактики противника".

Що можуть робити в Україні військові Південної Кореї

Згідно з інформацією, південнокорейці могли б допитувати північнокорейських полонених або бути перекладачами. Також військові здатні розкривати для Києва військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

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Південна Корея може дати Україні летальну зброю?

У Міністерстві оборони країни сказали, що Сеул розгляне можливість постачання Україні летальної зброї. Раніше Південна Корея надавала українцям лише гуманітарну допомогу.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Коротко про військові можливості Південної Кореї та КНДР / Інфографіка: Главред

Військові КНДР в Україні - що про це відомо:

Північна Корея направляє до РФ для війни проти України 12 тисяч військових, вважає розвідка Південної Кореї. За даними Сеула, перекидання військ почалося ще з 8 по 13 жовтня. Причому КНДР, можливо, відправляє в Росію свої "елітні війська".

КНДР готує контингент для війни проти України, сказав Володимир Зеленський. Пхеньян повноцінно втягується у війну, відправка контингенту - серйозний крок до ескалації.

Південна Корея закликала Росію вжити "негайних заходів" для виведення військ КНДР з України. Сеул викликав на розмову посла Росії Георгія Зінов'єва, а той у відповідь заявив, що співпраця Москви і Пхеньяна, мовляв, нікому не загрожує.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію Північної Кореї / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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