Південна Корея може вступити у війну в Україні: ЗМІ дізналися про плани Сеула

Південна Корея розглядає сценарій реакції на рішення КНДР щодо відправлення своїх військ для участі в російсько-українській війні.

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Південна Корея може відправити до України своїх військових і розвідників - Newsweek / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Республіка Південна Корея вивчає можливість відправки військових радників до України. Сеул може відправити військовий і розвідувальний персонал у відповідь на дії КНДР щодо включення в російсько-українську війну.

У матеріалі Newsweek журналісти з посиланням на розвідку Південної Кореї розповіли про те, що уряд і військові "розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включно з офіцерами розвідки (що спеціалізуються на Північній Кореї) та експертами з тактики противника".

Що можуть робити в Україні військові Південної Кореї

Згідно з інформацією, південнокорейці могли б допитувати північнокорейських полонених або бути перекладачами. Також військові здатні розкривати для Києва військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

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Південна Корея може дати Україні летальну зброю?

У Міністерстві оборони країни сказали, що Сеул розгляне можливість постачання Україні летальної зброї. Раніше Південна Корея надавала українцям лише гуманітарну допомогу.

Коротко про військові можливості Південної Кореї та КНДР / Інфографіка: Главред

Військові КНДР в Україні - що про це відомо:

Північна Корея направляє до РФ для війни проти України 12 тисяч військових, вважає розвідка Південної Кореї. За даними Сеула, перекидання військ почалося ще з 8 по 13 жовтня. Причому КНДР, можливо, відправляє в Росію свої "елітні війська".

КНДР готує контингент для війни проти України, сказав Володимир Зеленський. Пхеньян повноцінно втягується у війну, відправка контингенту - серйозний крок до ескалації.

Південна Корея закликала Росію вжити "негайних заходів" для виведення військ КНДР з України. Сеул викликав на розмову посла Росії Георгія Зінов'єва, а той у відповідь заявив, що співпраця Москви і Пхеньяна, мовляв, нікому не загрожує.

Що відомо про армію Північної Кореї / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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