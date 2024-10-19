Загроза масштабної війни в Європі: у Зеленського розкрили найгірший сценарій

Андрій Єрмак нагадав про кілька точок напруги, які створюються автократіями.

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Андрій Єрмак попередив про загрозу розростання війни/ Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак попередив про ризики війни в Європі, в контексті перекидання військ КНДР для війни в Україні та нагнітання Іраном ситуації на Близькому Сході.

У своєму Telegram він нагадав про кілька точок напруги, які створюються автократіями: війна Росії в Європі проти України і залучення армії КНДР, підтримка Іраном війни на Близькому Сході, а також нагнітання КНДР на Корейському півострові.

"Бажання нового військового альянсу автократій розбалансувати демократичні сфери впливу є репетицією і можливим промацуванням реакції Західного світу. Якщо це не отримає жорсткої відповіді, вони почнуть готуватися до подальшого нав'язування свого впливу в Європі, що неможливо буде здійснити без війни", - не виключає глава ОП.

При цьому він переконаний у тому, що західному світові "є про що подумати", адже "умиротворення" Росії та автократій не працює.

"Потрібна сила, щоб уникнути великої війни", - додав Єрмак.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:

Перекидання військ КНДР на війну з Україною

Раніше в Південній Кореї назвали кількість перекинутих на війну з Україною військ КНДР. На першому етапі було перекинуто близько 1,5 тисячі північнокорейських солдатів, кажуть у Сеулі.

Нагадаємо, експерт Тарас Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР. Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які будуть займатися в РФ навчанням окупантів.

/ Инфографика: Главред

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