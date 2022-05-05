Окупанти РФ зруйнували будинок "бабусі з прапором СРСР": пенсіонерка кляне рашистів

Будинок Анни Іванової зруйнували окупанти РФ / Скріншот

В Харківській області російські окупанти обстрілами з мінометів зруйнували будинок пенсіонерки Ганни Іванової, яка вийшла до них з червоним більшовицьким прапором в надії примиритися.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики, військовослужбовці 22 батальйону 92 бригади Збройних сил України допомогли пенсіонерці та її чоловікові евакуюватися зі свого будинку неподалік від Харкова в безпечне місце.

Крім того, українські захисники також допомагали літнім людям їжею і гуманітарною допомогою. Тепер пенсіонерка перебуває в одній з міських лікарень Харкова.

Жінка пояснила, що вийшла до українських військових, бо думала, що це російські окупанти і намагалася "примиритися" з ними червоним більшовицьким прапором, щоб вони "не громили" село і Україну. Але тепер вона відчуває себе "зрадницею".

Додамо, що всупереч російській пропаганді, син Ганни Іванівни не вивозив її в Росію, а сама вона розібралася, що її будинок обстрілюють російська армія. При цьому її онук рятується в Польщі від російського вторгнення.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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