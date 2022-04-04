Росія мобілізує молодиків з "Юнармії" для війни проти України - омбудсмен Денисова

Як каже омбудсмен Людмила Денисова, починаючи з 29 березня 2022 року повнолітнім юнармійцям почали надходити листи із запрошеннями на "культурно-патріотичних занять"
Росія, країна-агресор, готується відправити молодь з російського громадського руху "Юнармія" на війну в Україну - в зону бойових дій на Донбас і в Харківську область. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.
"У кращих традиціях Гітлера РФ як гарматне м'ясо вирішила кинути в бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони "Юнармії", – повідомила Денисова.
Денисова опублікувала фото такого запрошення, назвавши це повістками на відправлення у військову частину.
За її інформацією, юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати в місця дислокації, а потім – в Харківську область і на Донбас.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія примусово мобілізувала на війну в Україні студентів з окупованих районів Донецької області. Вони вже повідомили про шантаж в'язницею і про ігнорування медкомісії.
Зокрема, про це розповіли на брифінгу з примусової мобілізації полонені студенти вузів псевдореспубліки "ДНР".