Росія мобілізує молодиків з "Юнармії" для війни проти України - омбудсмен Денисова

"Юнармия" / Lubertsyriamo

Росія, країна-агресор, готується відправити молодь з російського громадського руху "Юнармія" на війну в Україну - в зону бойових дій на Донбас і в Харківську область. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

"У кращих традиціях Гітлера РФ як гарматне м'ясо вирішила кинути в бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони "Юнармії", – повідомила Денисова.

Денисова опублікувала фото такого запрошення, назвавши це повістками на відправлення у військову частину.

За її інформацією, юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати в місця дислокації, а потім – в Харківську область і на Донбас.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія примусово мобілізувала на війну в Україні студентів з окупованих районів Донецької області. Вони вже повідомили про шантаж в'язницею і про ігнорування медкомісії.

Зокрема, про це розповіли на брифінгу з примусової мобілізації полонені студенти вузів псевдореспубліки "ДНР".