Росія утримує полонених українських воїнів у колоніях загального режиму - Денісова

Людмила Денісова висловилася щодо ситуації у в'язницях / facebook.com/denisovaombudsman

В порушення Женевської конвенції 1949 року, Росія утримує полонених українських воїнів у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених, передаває уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, військовополонені ЗСУ знаходяться в колоніях загального режиму в Ростовській області. Для цього окупанти розселили відразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії: колонію загального режиму № 1 в місті Звєрєво, а також № 12 В Каменську-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону.

"Півтора місяці тому звідти виселили утримуваних осіб в колонію № 10 Ростова-на-Дону, де ув'язнені тепер сплять у три зміни. А установи в Кам'янську-Шахтинському та Звєрєво тепер наповнюються захопленими в полон українськими солдатами. Їх охороняють співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ і ув'язнені, яких залишили на підсобних роботах", - зазначила Денісова.

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Зокрема правила поводження з полоненими регламентуються відповідною Конвенцією та додатковими протоколами до неї, схваленим у 1977 та 2005 році. РФ в 2019 році денонсувала протоколи 1 і 2 до цієї Конвенції. Попри це країна-окупант зобов'язана виконувати принципи, викладені в тексті Конвенції щодо поводження з військовополоненими, станом на 1949 рік.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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