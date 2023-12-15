Окупанти намагалися прорвати кордон України 7 разів за 14 днів: у ЗСУ розкрили деталі

Одна зі спроб була здійснена в районі Миропілля Сумської області.

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Сергій Наєв розповів про спроби російських ДРГ прорвати кордон / Колаж: Главред, фото: скріншот, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, МО РФ

За останні два тижні російські ДРГ намагалися сім разів прорвати кордон України. Одна зі спроб була здійснена в районі Миропілля на Сумщині. Подробиці розповів командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, ДРГ заходять з Брянської, Курської та частково з Бєлгородської областей РФ в межах Чернігівської, Сумської та Богодухівського району Харківської області.

"Всього за два тижні було 7 спроб ворога потрапити на територію України", - сказав Наєв.

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Командувач Об'єднаними силами ЗСУ зазначив, що у п'яти випадках захисникам України вдалося своєчасно виявити наміри окупантів та завдати вогняного ураження противнику. Росіяни зазнали втрат і відступили.

Зокрема, в районі Миропілля Сумської області одна з ДРГ намагалася перетнути державний кордон України.

"Завдяки технічним засобам вони були своєчасно виявлені, завдано вогняне ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї", - додав Наєв.

Дивіться відео - Сергій Наєв розповів про спроби російських ДРГ прорвати кордон:

Як повідомляв Главред, російські окупанти посилюють тиск на фронті. За добу 13 грудня зафіксовано 89 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найбільше ворог зосередився на штурмах Авдіївки.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що російські окупаційні війська готуються почати наступ на новому напрямку. Метою російського командування знову стане Вугледар. Водночас, ворог посилює тиск на Мар'їнку та Авдіївку з метою повного захоплення цих міст.

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