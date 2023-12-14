Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити

Російський диктатор розкрив свої загарбницькі амбіції в Україні.

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Володимир Путін знову звинуватив у війні Захід та Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот, МО рф

У четвер, 14 грудня, російський диктатор Володимир Путін проводить велику пресконференцію й, природно, не обійшлося без питань про його загарбницьку війну в Україні. Зокрема, господар Кремля зробив цинічну заяву про мир.

"Мир буде тоді, коли Росія досягне своїх цілей у спеціальній військовій операції", - заявив Путін під час прямої лінії.

Також Путін традиційно не зміг обійтися без того, щоб звинуватити у війні не самого себе і свою країну, а Захід і Україну. За словами диктатора, РФ нібито намагалася "вибудувати нормальні відносини з Україною", але після 2014 року "стало зрозуміло, що Росії не дадуть це зробити".

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Також Путін розкрив свої загарбницькі амбіції в Україні - диктатор претендує на окупацію Одеси.

"Одеса - російське місто, всі про це знають, але придумали історичну нісенітницю, а ми після розпаду СРСР з цим змирилися", - заявив військовий злочинець.

Нагадаємо, днями офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що цілі Росії в Україні не змінилися. Вона повторила вимогу Кремля про повну політичну капітуляцію України та прийняття Києвом військових і територіальних вимог Росії.

Захарова також повторила заяви Кремля про те, що Росія вторглася в Україну з метою "демілітаризації", "денацифікації" та "захисту російськомовного населення".

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська готуються розпочати наступ на новому напрямку. Метою російського командування знову стане Вугледар. Водночас, ворог посилює тиск на Мар'їнку та Авдіївку з метою повного захоплення цих міст.

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