Початок наступу РФ на новому напрямку: експерт назвав 3 міста, які під загрозою

За словами Коваленка, росіяни посилюють свій тиск на двох напрямках фронту. Також окупанти планують почати масований наступ на Вугледарському напрямку.

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Росіяни готуються почати наступ на Вугледарському напрямку/ Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Російські окупаційні війська готуються почати наступ на новому напрямку. Ціллю російського командування знову стане Вугледар. Водночас, ворог посилює тиск на Мар'їнку та Авдіївку з метою повного захоплення цих міст. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Судячи з того скупчення сил і засобів, а також передислокації тих підрозділів, які там зараз спостерігаються, можна говорити саме про підготовку росіян до вже початку наступу на Вугледар", — сказав він.

Крім того. як повідомив експерт групи "Інформаційний спротив", росіяни докладають максимальні зусилля для того, щоб взяти під свій повний контроль місто Мар'їнка.

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"Те, на що перетворилося зараз це містечко — абсолютно повні руїни. Але їм не вдається вийти на адміністративні межі самої Мар’їнки. Північно-західний сектор цього міста залишається під контролем Сил оборони України і говорити про те, що вони захопили Мар’їнку, не доводиться. Хоча не виключено, що саме під новий рік вони посилять свій тиск, щоб просто прозвітувати і поставити певну "галочку" в список своїх "епічних перемог", щоб Путіну, якщо не про Авдіївку було що заявляти, то про Мар’їнку", — каже Коваленко.

Але, як він підкреслив, враховуючи обсяг ресурсів, які росіяни зараз мають там, очевидно, що в них відсутня достатня кількість особового складу і технічних засобів, щоб розподілити їх рівномірно як на Авдіївку, так і на Бахмут.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни намагаються захопити Авдіївку, використовуючи як піхоту, так і військову техніку. Російські війська ведуть наступ з різних напрямків. Про це повідомив Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА).

На північ від Бахмута ворожі війська сконцентрували значні сили та засоби. Тим не менше, ситуація на цьому напрямку залишається неоднозначною. Про це повідомив військовий експерт і полковник ЗСУ у відставці Роман Світан.

Офіційні представники США оприлюднили дані розвідки, які свідчать про значні втрати російських сил у війні, але, незважаючи на це, окупанти продовжують наступ.

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