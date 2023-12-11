Росія веде масований наступ на сході: кинула все 'м'ясо' на кілька міст

Тільки на Авдіївському напрямку українськими силами відбито 36 атак окупантів.

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ЗСУ ведуть активну оборону / Колаж Главреда, фото: 241 ОБрТрО, Міноборони РФ

Протягом доби, 11 грудня, на фронті відбулось 73 бойових зіткнення. Російські окупанти ведуть наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, йдеться у зведенні Генштабу.

Куп'янський напрямок

Відбито 2 атаки ворога в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Відбито 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

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Бахмутський напрямок

Силами оборони відбито 13 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 36 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників.

Запорізький напрямок

Сили оборони відбили 3 атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

РФ пішла в наступ під Авдіївкою

11 грудня росіяни почали новий наступ на Авдіївському напрямку. Протягом останньої доби сили оборони України відзначають значне загостренням ситуації, зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень.

Армія країни-агресорки РФ також пробує захопити село Синьківка Куп'янського району на Харківщині, підкреслив генерал Олександр Сирський.

Водночас агресорка веде активні наступальні дії у напрямку Новоселівського, Стельмахівки, Лиману першого, а також у напрямку Сіверська.

ЗСУ, своєю чергою, провели низку локальних контратак біля Степового.

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