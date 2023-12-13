Наступ Росії набирає обертів: найбільше окупанти атакували Авдіївку

Російські загарбницькі війська штурмують Авдіївку з усіх напрямків.

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РФ наступає на Сході / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти посилюють тиск на фронті. За добу зафіксовано 89 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найбільше ворог зосередився на штурмах Авдіївки - там відбито 45 атак ворога, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Куп'янський напрямок

Українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки, та ще 2 атаки в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

відео дня

Лиманський напрямок

Відбито 2 атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

Бахмутський напрямок

Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Іванівського та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області.

Авдіївський напрямок

Наші захисники відбили 25 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 20 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників.

Ситуація на фронті погіршується

Вже три дні РФ веде масований наступ на Сході. Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Побєди.

На жаль, за даними аналітиків, у ворога з'явилися успіхи у просуванні. Наприклад, ЗС РФ захопили Авдіївську промзону і деякі позиції ЗСУ у Мар'їнці.

Під загрозою окупації може опинитися Часів Яр. У разі захоплення міста низка населених пунктів Донецької області опиняться під прямим вогнем РСЗВ противника.

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