Наступ на Мелітополь: бригадний генерал ЗСУ розкрив колосальні втрати РФ

Загальні втрати ворога за добу склали 495 осіб, знищено 8 одиниць військової техніки РФ, розповів Олександр Тарнавський.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж 28-ма ОМБр, Міноборони РФ

Російські війська знизили активність авіації, артилерії та загальну кількість бойових зіткнень, Сили оборони України стійко тримають позиції на Авдіївському напрямку, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Ворог зменшив активність авіації, артилерії та загальну кількість бойових зіткнень. Продовжує спроби просуватися піхотою-втратив майже 500 осіб. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник завдав 4 авіаудари, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 648 артобстрілів", - написав він у Telegram.

Як підкреслив Тарнавський,"наші захисники і захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку".

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За даними командувача, загальні втрати ворога за добу склали 495 осіб. Знищено 8 одиниць військової техніки, зокрема:

4 ББМ;

2 БпЛА;

2 автомобілі;

13 одиниць техніки ворога пошкоджено.

"Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - додав Тарнавський.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що війська РФ прагнуть захопити три міста на Донбасі. Володимир Путін потребує так званих перемог і символічних досягнень, вважає генерал армії України Віктор Муженко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні, пишуть журналісти The Economist. На думку журналістів, в такій ситуації війна може затягнутися на багато років. Заходу слід терміново схаменутися і надати потрібну військову допомогу українській державі.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

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