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Окупанти просунулися біля Авдіївки на 4,5 кв. км, але зазнають втрат - ISW

Анна Ярославська
13 жовтня 2023, 07:23 оновлено 13 жовтня, 07:35
За скромними оцінками, українські сили знищили не менше 36 машин російської бронетехніки, включаючи танки і бронетранспортери.
ВСУ
ЗСУ завдають відносно значних втрат та погіршують матеріально-технічне забезпечення РФ поблизу Авдіївки / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

За останні три дні російські окупанти захопили 4,52 квадратних кілометри території на різних напрямках навколо Авдіївки. Ворожі війська знаходяться на відстані 3,32 км від дороги - української лінії зв'язку. Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни.

За оцінками ISW, російські війська станом на 12 жовтня не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою та навряд чи одразу відсічуть українські сили.

Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська втратили бронетехніку в кількості не менше батальйону тактичної групи під час наступальних операцій навколо Авдіївки.

відео дня

За інформацією військових аналітиків, з 10 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини і 15 танків.

Український офіцер запасу заявив, що, за скромними оцінками, українські сили знищили не менше 36 машин російської бронетехніки, включаючи танки і бронетранспортери.

Військовий блогер також заявив, що обидві сторони зазнають "значних втрат" в операціях навколо Авдіївки.

На кадрах, опублікованих 11 жовтня, нібито видно, як російська бронетехніка в колоні поблизу Авдіївки падає у водойму, а геолокаційні кадри, опубліковані 11 і 12 жовтня, показують, як українські війська завдають ударів по колонах російської техніки в районі Авдіївки.

Ці кадри вказують на те, що російські бронетехнічні сили, можливо, не застосовують уроки, отримані з попередніх наступальних операцій під Вугледаром в лютому 2023 року або навколо Києва в березні 2022 року, коли українські сили знищили безладно наступаючу колону російської бронетехніки.

Сили оборони України завдають відносно значних втрат і погіршують матеріально-технічне забезпечення Росії поблизу Авдіївки, що, ймовірно, уповільнює темпи просування росіян.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 жовтня, видно, що українські війська знищили міст на північний схід від Авдіївки між Ясинуватою і Горлівкою. Російський військовий блогер стверджував, що руйнування мосту негативно вплине на логістику окупантів в районі Авдіївки і що російські війська, ймовірно, зіткнуться з труднощами при спробі відремонтувати міст через його близькість до лінії фронту.

Російські джерела стверджували, що російські сили намагаються створити котел навколо українських сил в Авдіївці, але швидко визнали, що нинішній прогрес є повільним.

Глава так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін заявив, що говорити про "повномасштабний відхід [українців] з міста" поки рано, незважаючи на певне просування Росії в цьому районі.

Російські джерела стверджували, що окупанти знищили залізничну станцію Очеретине (13 км на північний захід від Авдіївки), яка, як вони стверджували, обслуговувала українське матеріально-технічне забезпечення в Авдіївку.

За інформацією ISW, російський інформаційний простір, ймовірно, перебільшує ступінь успіхів росіян на Авдіївському фронті й буде продовжувати це робити, незважаючи на військові невдачі або повільні темпи просування.

ISW також переглядає свою оцінку того, що російські атаки навколо Авдіївки є локальними зусиллями, спрямованими виключно на фіксацію українських сил, але не готовий оцінити точні цілі та ймовірні результати російських зусиль на Авдіївському напрямку на даний момент.

Ситуація в Авдіївці

Авдіївка пережила найбільший наступ російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Українські війська відбили атаки і зуміли утримати всі свої позиції. Окупанти не припиняють обстріли міста та околиць, а також позиції ЗСУ.

Увечері 12 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти намагаються просунутися до Авдіївки, щоб захопити місто. Там зараз дуже напружена та складна ситуація.

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм великого українського міста - Авдіївки. Ворог намагається пробити оборону ЗСУ. РФ використовує артилерію, авіацію і ракети для ударів по селах і Авдіївці.

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