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Бої не вщухають третю добу: подробиці найбільшого наступу РФ на Авдіївку з початку війни

Анна Ярославська
12 жовтня 2023, 10:02 оновлено 12 жовтня, 10:10
Ситуація біля Авдіївки вранці 12 жовтня напружена, але її контролюють Сили оборони України. Окупанти не припиняють обстріли міста та позицій ЗСУ.
Авдіївка
Ситуація в Авдіївці контролюється українськими військовими / Колаж: Главред, фото: t.me/StepanychUA

Авдіївка пережила найбільший наступ російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Українські війська відбили атаки та зуміли утримати всі свої позиції.

Ситуація біля Авдіївки вранці 12 жовтня напружена, але її контролюють сили оборони України. Окупанти не припиняють обстріли міста та околиць, а також позиції ЗСУ.

"Це, мабуть, найбільший наступ за всю повномасштабну війну саме на Авдіївку. Все витримали, всі позиції втримали, всі атаки відбили. Місцями навіть намагалися контратакувати. Звичайно, це точково і не мало якогось системного характеру", - розповів глава Авдіївської ГВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

відео дня

За його словами, 11 жовтня окупанти діяли "трохи за іншим сценарієм". Вони не використовували техніку.

"Більшість їхніх штурмових дій було з використанням суто піхоти. Вони підвозили до свого "передка" десант: групами по 20-30 осіб вони його висаджували. Одночасно на 10-12 напрямків висувалися, на різні напрямки до нашої лінії. Дивлячись відео у військових - вони (російські війська, - ред.), як таргани, намагалися десь знайти якусь щілину", - описав ситуацію Барабаш.

За його словами, бої біля Авдіївки не вщухають вже третю добу.

"Ця ніч пройшла більш-менш спокійно: саме по місту було кілька таких невеликих обстрілів. О 2:55 стався авіаракетний удар. Вдарили по так званому нашому місцевому урядовому кварталу. Поки інформація не надходила на рахунок постраждалих і загиблих цивільних", – розповів глава військової адміністрації.

За його словами, 11 жовтня територією громади прилетіло близько 20 ворожих ракет. Загинув 85-річний чоловік, поранено 69-річного чоловіка та 44-річну жінку.

"Два молодих хлопця - представники військової адміністрації - розвозили хліб по старій частині міста. Вони отримали контузії. І дві людини - дуже літній чоловік і його дочка — знаходяться під завалами багатоповерхового будинку, який був зруйнований внаслідок авіаракетного удару вчора вдень", — розповів Барабаш.

Крім того, під ударами ворожої артилерії постійно знаходиться Авдіївський коксохімічний завод. 11 жовтня окупанти вдарили по заводу і влучили в цистерни із залишками смоли. Там спалахнула пожежа. При цьому в РФ стверджували, що потрапили по складу боєприпасів.

Ситуація в Авдіївці

Російські окупанти посилили наступ у напрямку Авдіївки. Вони намагалися оточити український гарнізон, але самі потрапили в смертельну засідку. Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник в запасі Роман Світан.

Також окупанти продовжують знищувати Авдіївку в Донецькій області. Ворог завдає масованих авіаударів. Є загиблі, під завалами шукають людей.

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм великого українського міста - Авдіївки. Ворог намагається пробити оборону ЗСУ. РФ використовує артилерію, авіацію та ракети для ударів по селах і Авдіївці.

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