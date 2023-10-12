УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бої за Авдіївку не вщухають, РФ лупить по місту всім, чим може - Барабаш

Ангеліна Підвисоцька
12 жовтня 2023, 19:43 оновлено 12 жовтня, 19:49
Російські окупанти намагаються наступати з півночі і з півдня. Через масовані обстріли в місті багато руйнувань.
Авдіївка
Росіяни штурмують позиції під Авдіївкою, щоб захопити місто / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України

Російські окупанти намагаються просунутися до Авдіївки, щоб захопити місто. Там зараз дуже напружена і складна ситуація. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Еспресо.

Бої не вщухають вже третій день і тривають навіть вночі. Окупанти використовують все, що у них є на цьому напрямку. Ворог кидає основні сили на північ міста, але також намагаються наступати і на півдні. Окупанти думають, що на півночі у них більше "перемог".

"Працює все, що є у ворога: ствольна артилерія, "Гради", міномети та інше. Багато авіаракетних ударів завдав противник по місту. Вчора, 11 жовтня, понад 20 ракет залетіло в громаду. А з учорашнього вечора до ранку 12 жовтня в Авдіївку було направлено 12 авіаційних бомб КАБ-500", — сказав Барабаш.

відео дня

Росіяни масовано обстрілюють місто. В результаті цього в місті і наближених селах багато руйнувань. Однак попри все це росіянам не вдалося досягти результатів.

"Ворожі штурмові дії взагалі не мають ніякого успіху. Якихось мінімальних 10-20 метрів російські воїни вигризли, намагаючись закріпитися, але це їм не вдається. Жодного населеного пункту Очеретинського товариства, тим більше Авдіївку, противник не взяв", — сказав Барабаш.

Наступ росіян

Раніше стало відомо про те, що РФ перейшла в активний наступ по всьому східному фронту. Ворог також атакує позиції українських військових на Таврійському напрямку.

Також повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм великого українського міста - Авдіївки. Ворог намагається пробити оборону ЗСУ. РФ використовує артилерію, авіацію і ракети для ударів по селах і Авдіївці.

Політолог Андрій Золотарьов заявляв, що РФ піде у великий наступ взимку. Це може статися в разі, якщо США зменшать військову допомогу Україні на тлі виборів, що наближаються. Він зазначив, що в разі зменшення надання допомоги Україні з боку США українські Збройні сили можуть опинитися в дуже важкій ситуації, оскільки значна частина техніки, артилерії надана західними партнерами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка вторгнення Росії війна на Донбасі
Реклама

Головне за день

Бої за Авдіївку не вщухають, РФ лупить по місту всім, чим може - Барабаш

Бої за Авдіївку не вщухають, РФ лупить по місту всім, чим може - Барабаш

19:43 Україна
Енергосистема України готова до зими і витримає найхолодніший день - Укренерго

Енергосистема України готова до зими і витримає найхолодніший день - Укренерго

19:18 Україна
Україну заллє дощами: в яких областях буде найхолодніше

Україну заллє дощами: в яких областях буде найхолодніше

18:25 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

19:56

"Диво угорське": прем'єр Грузії знову зганьбився - цього разу разом з Орбаном

19:43

Бої за Авдіївку не вщухають, РФ лупить по місту всім, чим може - Барабаш

19:18

Енергосистема України готова до зими і витримає найхолодніший день - Укренерго

19:14

"Неук-рецидивіст": Кондратюк грубо образив Козловського через військову зарплату

19:10

Кремль лякає і шантажує цивілізований світ новим ударомПогляд

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
19:03

Наступ РФ вже в глухому куті: окупантам доведеться "пожертвувати" одним містом

19:00

4 знака зодіаку будуть купатися в щасті і удачі: на кого вплине місячне затемнення

18:45

"Спецслужби заснули": колишній розвідник розповів, як ХАМАС пробрався в Ізраїль

18:25

Україну заллє дощами: в яких областях буде найхолодніше

Реклама
18:16

Подоляк - про зброю України: у нас є зразки ракет з дальністю до 1000 км

17:56

Підійде для будь-якого матеріалу: ключові правила догляду за взуттям взимку

17:49

Україна може вступити до Євросоюзу ще під час війни - Весьєр

17:43

"Залізний купол" чекати не варто: експерт відповів, чим Ізраїль може допомогти Україні

17:30

У ГУР знайшли слід Росії в нападі на Ізраїль: Буданов вказав на важливу деталь

16:59

Росія готується атакувати цивільні судна у Чорному морі - розвідка Британії

16:58

Кинули безліч бронетехніки та піхоти: Росія почала наступ на стратегічне місто

16:52

Що не можна робити перед дзеркалом 13 жовтня, щоб не притягнути біду: прикмети

16:50

Місячне затемнення в жовтні: що в принципі не можна робити

16:23

Росія частково вивела війська з Токмака: мер Мелітополя розповів подробиці

16:15

Роблю кроки: затворник Андрій Губін розповів про жінку

Реклама
16:11

"Випали з графіку": у Зеленського пояснили слова Буданова про кінець війни

16:04

Чи можна дізнатися характер людини за формою носа: проста відповідь на питання

16:01

"Не буде тривалим": міністр пояснив, скільки годин українці будуть без світла

15:56

Окупантам обламали "зуби" під Куп'янськом і на півдні: РФ зазнає шалених втрат у "м'ясних" штурмах

15:54

"Хороші результати": Зеленський зібрав Ставку на фоні загострення ситуації на фронті

15:42

Буданов - про плани РФ щодо ЗАЕС: ворог хотів влаштувати техногенну катастрофу

15:36

"Рідна кров на Алеї Слави": у родині зірки "Кріпосної" трапилася трагедія

15:28

"Все ще Брюс, але не повністю вербальний": друг розповів про зустріч з актором

15:03

Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

14:59

ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря - екскомандир "Айдару"

14:58

Сонячне затемнення у жовтні: чого у жодному разі не можна робитиВідео

14:31

Шон Пенн захопився Зеленським і пояснив, чим той відрізняється від інших президентів

14:29

Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

14:26

Що означають однакові цифри на годиннику: магічне значення чисел вас здивує

14:16

Це місто може опинитися в котлі: генерал-лейтенант розкрив план наступу РФ

13:43

Китайський гороскоп на завтра 13 жовтня 2023: Бикам - покупки, Змії - проведіть час з сім'єю

13:37

Як мити автомобіль взимку: прості правила для неймовірного результату

13:27

"Кондратюк забирає мою військову зарплату": Козловський прокоментував конфлікт

13:20

Що можна зробити з коробок від взуття: 5 неймовірно корисних речей

12:54

Політолог пояснив, чи буде Захід схиляти Київ до переговорів з Москвою

Реклама
12:33

"Цього не можна допускати": Буданов повідомив скільки ще Росія зможе вести війну

12:28

Тарифи на комуналку: коли можуть подорожчати і як сильно доведеться розщедритися

12:26

"Я маю 100% проблеми постійно": Зеленська поскаржилася на нічні складності

12:01

Відомий український співак скасував гастролі в США, щоб піти на фронтВідео

11:43

Знайти кролика за 7 секунд: незвичний тест на перевірку уважності

11:39

Салат Божевільна насолода: унікальний і забутий рецепт з 90-хВідео

11:39

Логістика РФ буде зруйнована: на Донбасі "втомився" важливий для росіян містФотоВідео

11:26

Favbet Foundation передав на південний напрямок позашляховик Nissan Navara

11:18

Маск погрожував спалити Warner Bros, якщо вона виріже Ембер Херд з "Аквамена 2"

11:13

Заходять в тил росіянам: ЗСУ розкрили деталі успішного прориву на Сході

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти