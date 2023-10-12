Бої за Авдіївку не вщухають, РФ лупить по місту всім, чим може - Барабаш

Російські окупанти намагаються наступати з півночі і з півдня. Через масовані обстріли в місті багато руйнувань.

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Росіяни штурмують позиції під Авдіївкою, щоб захопити місто / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України

Російські окупанти намагаються просунутися до Авдіївки, щоб захопити місто. Там зараз дуже напружена і складна ситуація. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Еспресо.

Бої не вщухають вже третій день і тривають навіть вночі. Окупанти використовують все, що у них є на цьому напрямку. Ворог кидає основні сили на північ міста, але також намагаються наступати і на півдні. Окупанти думають, що на півночі у них більше "перемог".

"Працює все, що є у ворога: ствольна артилерія, "Гради", міномети та інше. Багато авіаракетних ударів завдав противник по місту. Вчора, 11 жовтня, понад 20 ракет залетіло в громаду. А з учорашнього вечора до ранку 12 жовтня в Авдіївку було направлено 12 авіаційних бомб КАБ-500", — сказав Барабаш. відео дня

Росіяни масовано обстрілюють місто. В результаті цього в місті і наближених селах багато руйнувань. Однак попри все це росіянам не вдалося досягти результатів.

"Ворожі штурмові дії взагалі не мають ніякого успіху. Якихось мінімальних 10-20 метрів російські воїни вигризли, намагаючись закріпитися, але це їм не вдається. Жодного населеного пункту Очеретинського товариства, тим більше Авдіївку, противник не взяв", — сказав Барабаш.

Наступ росіян

Раніше стало відомо про те, що РФ перейшла в активний наступ по всьому східному фронту. Ворог також атакує позиції українських військових на Таврійському напрямку.

Також повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм великого українського міста - Авдіївки. Ворог намагається пробити оборону ЗСУ. РФ використовує артилерію, авіацію і ракети для ударів по селах і Авдіївці.

Політолог Андрій Золотарьов заявляв, що РФ піде у великий наступ взимку. Це може статися в разі, якщо США зменшать військову допомогу Україні на тлі виборів, що наближаються. Він зазначив, що в разі зменшення надання допомоги Україні з боку США українські Збройні сили можуть опинитися в дуже важкій ситуації, оскільки значна частина техніки, артилерії надана західними партнерами.

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