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Росіяни хотіли взяти Авдіївку, але потрапили у смертельну пастку: Світан - про ситуацію на фронті

Ангеліна Підвисоцька
11 жовтня 2023, 22:10 оновлено 11 жовтня, 23:15
Російські окупанти кинули в бій кілька батальйонів, десятки танків та сотні БМП.
ВСУ
Окупанти намагались захопити Авдіївку, але потрапили у смертельну пастку / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти посилили наступ у напрямку Авдіївки. Вони намагались оточити український гарнізон, але самі потрапили в смертельну засідку. Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник в запасі Роман Світан, повідомляє 24 канал.

До свого наступу окупанти готувалися близько тижня - стягнули декілька батальйонів, десятки танків та сотні БМП. Ворог наступав з боку Красногорівки на південний захід.

Окупанти обстрілювали місто з житлових кварталів Донецька, Макіївки та Ясинуватої. Туди приїхали російські журналісти і чекали, коли українські військові відкриють вогонь у відповідь, щоб потім це поширювати.

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Однак окупанти цього не дочекались, бо самі потрапили в артилерійську засаду.

"Вони (окупанти - Главред) потрапили у вогневий "мішок", в артилерійську засаду", - сказав Світан.

Українські військові розбили війська росіян, половина ворожого полку так і залишилась на полі бою, каже Світан.

Навіщо росіянам Авдіївка

Росіяни намагаються зрізати плацдарми Мар'їнки та Авдіївки. Особливо друге місто розташоване на висотах, які панують над Донецьком та Ясинуватою. Саме це дає ЗСУ можливість утримувати Авдіївку вже 10 рік.

"Це, мабуть, єдина такого роду серйозна спроба оточити наш Авдіївський гарнізон", – сказав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ росіян

Раніше стало відомо про те, що РФ перейшла в активний наступ по всьому східному фронту. Ворог також атакує позиції українських військових на Таврійському напрямку.

Також повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм великого українського міста - Авдіївки. Ворог намагається пробити оборону ЗСУ. РФ використовує артилерію, авіацію і ракети для ударів по селах і Авдіївці.

Політолог Андрій Золотарьов заявляв, що РФ піде у великий наступ взимку. Це може статися в разі, якщо США зменшать військову допомогу Україні на тлі виборів, що наближаються. Він зазначив, що в разі зменшення надання допомоги Україні з боку США українські Збройні сили можуть опинитися в дуже важкій ситуації, оскільки значна частина техніки, артилерії надана західними партнерами.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ вторгнення Росії
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