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РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм: велике місто України під загрозою

Олексій Тесля
10 жовтня 2023, 19:51 оновлено 10 жовтня, 20:08
Весь день українські бійці ведуть бої і стримують наступ російських окупантів.
рф, армія
Армія РФ перейшла в наступ / Колаж: Главред, Фото: mil.ru

Підрозділи російських окупантів намагаються пробити оборону Збройних сил України в районі Авдіївки Донецької області.

"В районі Авдіївки в цей час дуже жарко, ворог в черговий раз сконцентрував ударний кулак і намагається пробити оборону Сил оборони України, зокрема, в районі населених пунктів Водяне і Красногорівка", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі моніторингового співтовариства DeepState.

Згідно з повідомленнями, що надходять, весь день українські бійці ведуть бої і стримують військових РФ. При цьому ворог з самого ранку ворог застосовує артилерію, авіацію і ракети для ударів по селах і Авдіївці.

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Крім того, окупанти використовували піхоту під прикриттям техніки, які йшли кількома колонами. При цьому також бойові дії активізувалися в районі Красногорівки.

"Штурм великою кількістю особового складу з числа м'яса, які ведуть штурм в стилі своїх предків з совка, атакуючи великою групою по полю. Вогневе ураження наносилося з боку українських бійців миттєво", — наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися вперед на півдні та знищили десятки окупантів разом з технікою. Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ Таврія за добу виконали 795 вогневих завдань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачищають фланги: окупантів оточують під Бахмутом. Сили оборони відбивають всі атаки противника, а в майбутньому можуть просунутися вперед, розповів Кирило Сазонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута. Вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

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Авдіївка війна на Донбасі війна Росії та України
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