Удар по Чорноморському флоту: ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павел Державин"

ЗСУ прокоментували підрив великого сторожового корабеля Чорноморського флоту Росії під час рейду у Севастополі. Сили оборони уточнюють деталі інциденту.

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ЗСУ прокоментували підрив корабля "Павел Державин" / Колаж Главред, фото: телеграм-канал Крымский ветер

У тимчасово окупованому Севастополі міг вибухнути великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин". У мережі повідомляють, що це сталося під час чергового рейду. Зокрема, телеграм-канал "Крымский ветер" пише, що корабель "Павел Державин" міг вибухнути на міні.

Підписники каналу, мешканці Севастополя повідомили, що вчора близько 10-ї години ранку 11 жовтня чули глухий вибух.

Пізніше на день вони виявили в морі біля Севастополя корабель та катер. Зважаючи на розміри корабля – приблизно 60 метрів – це міг бути лише мінний тральщик.

відео дня

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував інформацію про можливе пошкодження ворожого корабля.

"Є попередня інформація про підрив патрульного корабля "Павел Державин" Чорноморського флоту Росії. Корабель перебував на зовнішньому рейді тимчасово окупованого Севастополя. Попередньо — підірвався на російській морські міні", – зазначив Братчук.

Водночас, пресофіцерка Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що підрив корабля на міні цілком можливий.

"Враховуючи таке нехлюйство, яке дозволяють собі представники Чорноморського флоту РФ… то не там нараду проведуть, то не туди в море зайдуть. Можливо все, що завгодно. Ми уточнюємо обставини", – зазначила пресофіцерка Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Також, інформацію про пошкодження корабля підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

Наразі він не може розповісти всіх деталей щодо цього інциденту, але сам факт пошкодження підтвердив. Він уточнив, що цей корабель належить флоту РФ, хоча раніше й Україна мала судно з такою назвою.

Речник ВМС ЗСУ підтвердив ураження корабля "Павел Державин" / скріншот

Дивіться на відео деталі ураження корабля Чорноморського флоту "Павел Державин":

Зауважимо, що в Росії таких корветів лише чотири: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" та "Сергей Котов".

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що російське корабельне угруповання у тимчасово окупованому Криму залишається "досить великим", говорити про зміну балансу сил не на користь окупантів зарано.

Водночас, Західні ЗМІ пишуть, що Україна настільки сильно вдарила по російському Чорноморському флоту, що Москва виводить більшу його частину з тимчасово окупованого Криму, дозволяючи Києву знову відкрити свої порти для зернових суден попри погрози Росії про блокаду.

Також, у Міністерстві оборони Великої Британії припускають, що українські сили фактично змогли завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

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