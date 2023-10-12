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У ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку - Умеров

Анна Ярославська
12 жовтня 2023, 08:25 оновлено 12 жовтня, 08:29
Україна та партнери ще раз переглянули зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки, сказав глава Міноборони.
Рустем Умеров, ВСУ
Рустем Умеров заявив, що у ЗСУ є все, що потрібно для контрнаступу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

В України є все, що потрібно ЗСУ та Силам оборони для продовження контрнаступу, зокрема в умовах холодного періоду. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров.

"Все, що потрібно нашим Збройним силам і Силам оборони, у нас вже є. Зараз ми продовжуємо контрнаступ. Все, чого від нас вимагають сили оборони, ми забезпечуємо як летальне, так і нелетальне (озброєння, - ред.)", - сказав Умеров у Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає Укрінформ.

За його словами, був "ще раз переглянутий зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки".

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"Є позитивні зобов'язання від партнерів, яких ми не очікували. Все, з чим зараз працюють наші Збройні сили, ми отримуємо вчасно", – підкреслив міністр оборони України.

Умеров також запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, і не відбудеться жодних перерв у постачанні військового обладнання – ні до кінця року, ні після того.

"США готові допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно. Що стосується ситуації в Ізраїлі, то колеги з США запевнили, що вони готові та будуть підтримувати обидві країни. Як зазначив Остін (глава Пентагону Ллойд Остін, - ред.), "ми повинні – і ми будемо", - зауважив Умеров.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ може зупинитися у момент, коли погода сильно погіршиться і вдарять морози. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес назвав контрнаступ України успішним і зазначив, що зараз можна спостерігати початок битви за анексований Крим.

Колишній командувач сухопутними силами НАТО в Європі Бен Годжес заявив, що критика українського контрнаступу у війні проти Росії - це непрофесійні та непотрібні заяви.

"Тим, хто в 8000 кілометрах критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи і розміновує їх, має бути соромно самим за себе", - сказав Годжес.

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