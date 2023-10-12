У ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку - Умеров

Україна та партнери ще раз переглянули зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки, сказав глава Міноборони.

https://glavred.net/ukraine/u-vsu-est-vse-chtoby-prodolzhat-kontrnastuplenie-zimoy-umerov-10507603.html Посилання скопійоване

Рустем Умеров заявив, що у ЗСУ є все, що потрібно для контрнаступу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

В України є все, що потрібно ЗСУ та Силам оборони для продовження контрнаступу, зокрема в умовах холодного періоду. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров.

"Все, що потрібно нашим Збройним силам і Силам оборони, у нас вже є. Зараз ми продовжуємо контрнаступ. Все, чого від нас вимагають сили оборони, ми забезпечуємо як летальне, так і нелетальне (озброєння, - ред.)", - сказав Умеров у Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає Укрінформ.

За його словами, був "ще раз переглянутий зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки".

відео дня

"Є позитивні зобов'язання від партнерів, яких ми не очікували. Все, з чим зараз працюють наші Збройні сили, ми отримуємо вчасно", – підкреслив міністр оборони України.

Умеров також запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, і не відбудеться жодних перерв у постачанні військового обладнання – ні до кінця року, ні після того.

"США готові допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно. Що стосується ситуації в Ізраїлі, то колеги з США запевнили, що вони готові та будуть підтримувати обидві країни. Як зазначив Остін (глава Пентагону Ллойд Остін, - ред.), "ми повинні – і ми будемо", - зауважив Умеров.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ може зупинитися у момент, коли погода сильно погіршиться і вдарять морози. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес назвав контрнаступ України успішним і зазначив, що зараз можна спостерігати початок битви за анексований Крим.

Колишній командувач сухопутними силами НАТО в Європі Бен Годжес заявив, що критика українського контрнаступу у війні проти Росії - це непрофесійні та непотрібні заяви.

"Тим, хто в 8000 кілометрах критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи і розміновує їх, має бути соромно самим за себе", - сказав Годжес.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.