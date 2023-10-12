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Заходять в тил росіянам: ЗСУ розкрили деталі успішного прориву на Сході

Юрій Берендій
12 жовтня 2023, 11:13 оновлено 12 жовтня, 12:41
Українські захисники за минулу добу просунулися на сотні метрів на деяких напрямках південніше Бахмута.
ЗСУ, солдати, Наступ
ЗСУ розкрили деталі успішного прориву на Сході / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Сухопутні війська ЗС України

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш повідомив про успішні дії Сил оборони України. Так, за добу нашим воїнам вдалось просунулись на сотні метрів південніше Бахмуту. Про це він сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"На Бахмутському напрямку ми продовжуємо наступальні дії. Зокрема, за минулу добу сотнями метрів нашим оборонцям вдалося пройти на деяких напрямках південніше Бахмуту. Противник продовжує гатити по нашим силам з усіх видів наявного озброєння, зокрема, 580 разів відкривав вогонь з мінометів, танків, різних гранатометів та стрілецької зброї, включно з артилерії усіх типів та калібрів", - повідомив Євлаш.

Як повідомив Ілля Євлаш, на Бахмутському напрямку за добу відбулося 8 бойових зіткнень. Силам оборони України вдалось ліквідували 167 окупантів, ще один потрапив в полон.

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"Нам вдалося знищити як і за минулу добу 10 танків та важку броньовану техніку противника, серед якої БТРи, БПМ та гармати різного типу, як 152 мм, так і 122 мм калібрів. Це "Гіацинт-Б", "Мста-Б", одна реактивна система залпового вогню "Град" та ще три Д-20 і дві Д-30 установки", - додав Євлаш.

Як зазначив Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ, на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксовано 601 обстріл російськими окупантами позицій ЗСУ. Ще ворог 13 разів застосовував авіацію - літаки Су-25, Су-35 та вертоліт Ка-52. Противник здійснив 8 ударів дронами.

Також Сили оборони відбили 25 атак - 10 на Куп'янському напрямку і 15 - на Лиманському.

"Противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте, безуспішно. В ході бойових дій було ліквідовано 214 окупантів, також знищено 18 зразків озброєння та військової техніки. Серед знищеної техніки 2 танки Т-80 та 2 танки Т-72, 7 бойових броньованих машин - БМП-1, БМП-2, БТР-80 та МТ-ЛБ. Ще знищено кілька артилерійських ствольних установок - гармати Д-20, Д-30, самохідні гаубиці "Акація", та автомобільну техніку противника - вантажівки типу "Урал" і легкові машини.", - повідомив Євлаш.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України також повідомив про ключові цілі для росіян на Куп'янському напрямку.

"Противник зосереджує свою увагу поблизу Сеньківки, Іванівки та Макіївки. Також за минулу добу акцентував зусилля поблизу Невського та Серебрянського лісництва, намагаючись знайти слабку зону в нашій обороні", - сказав Євлаш.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що в України є все для продовження контрнаступу, зокрема в умовах холодного періоду.

Також, у військово-політичному командуванні США позитивно оцінюють хід контрнаступу ЗСУ й готуються допомагати українській армії взимку.

Водночас, на південному фронті України, наші захисники продовжують невпинну боротьбу з ворогом. Один із основних центрів жорстоких боїв - Запорізький напрямок, який має велике стратегічне значення як для Збройних Сил України, так і для російських сил.

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Бахмут Купянск контрнаступ ЗСУ
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