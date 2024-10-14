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Окупанти просунулися під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції біля Селидового - ISW

Анна Ярославська
14 жовтня 2024, 06:59
288
Війська РФ незначно просунулися в межах східної частини Торецька.
ВДУ, Торецьк
Ворог просунувся під Торецьком / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. При цьому Силам оборони вдалося відновити позиції на Покровському напрямку біля Селидового.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, свідчать, що війська РФ незначно просунулися в межах східної частини Торецька.

12 і 13 жовтня російські загарбники наступали під Торецьком та в районі Щербинівки.

відео дня

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майорка Анастасія Бобовнікова 12 жовтня повідомила, що окупанти під час штурмових операцій у Торецьку перевдягаються в цивільний одяг, що є воєнним злочином, якщо це підтвердиться.

Торецьк на карті
Торецьк на карті / Фото: deepstatemap

Українські воїни нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що ЗСУ відновили позиції на північ від Селидового.

Селидове на карті
Селидове на карті / Фото: deepstatemap

У Міноборони РФ стверджували, що путінські війська захопили Михайлівку, тим часом в ISW оцінюють, що війська РФ окупували цей населений пункт станом на 22 вересня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили Цукурине, а за даними експертів ISW, цей н.п. був окупований ще 7 жовтня.

Війська РФ наступали в районі н.п. Луч, Миролюбівка, Мирноград, Цукурине, Новодмитрівка, Сухий Яр, Лисівка, Селидове, Крутий Яр, Кремінна Балка, Курахівка, Новоселидівка, Гірник, Бажане Друге, Зоряне та Ізмайлівка 12 і 13 жовтня.

Український військовослужбовець, який діє на Покровському напрямку, 13 жовтня повідомив, що окупанти починають використовувати в штурмі бронетехніку.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Російські окупанти наступали під Кураховим, поблизу Максиміліанівки й Георгіївки та біля Дальнього 12 і 13 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Армія РФ також просунулася на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися до південно-східної частини Катеринівки.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на північ від Костянтинівки, на північ від Водяного і далі в центральну частину Катеринівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

12 і 13 жовтня війська РФ вели наступальні операції в районах Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки, Богоявлення і Золотої Ниви.

Ситуація на фронті - карта ISW
Ситуація на фронті - карта ISW / understandingwar.org

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупанти концентрують основні свої сили поблизу міста Селидове на Покровському напрямку. Штурми там не вщухають. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, поблизу міста за добу 13 жовтня відбулося 12 боїв.

Після попередження речника Південного угруповання військ ЗСУ про намір ворога посилити штурмові дії на Півдні, армія країни-агресора Росії вже здійснила нову спробу атакувати ЗСУ на Бердянському напрямку.

Ситуація на Харківщині станом на 13 жовтня залишається складною. У Генштабі повідомили, що штурмові дії противника в районі населених пунктів Колесниківка та Кругляківка, що на Куп'янському напрямку, вдалося відбити.

Однак карта DeepState свідчить, що армія країни-агресора Росії таки змогла дійти до автодороги між цими двома селами. Ця ділянка дороги з'єднує місто Куп'янськ і селище Борова.

Тим часом генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес заявив, що на третій рік повномасштабного вторгнення у країни-агресора Росії поступово вичерпуються ресурси. Продовжувати війну ворог може завдяки постачанню боєприпасів, безпілотників і комплектуючих із Північної Кореї, Ірану та Китаю.

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