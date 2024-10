Окупанти просунулися під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції біля Селидового - ISW

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. При цьому Силам оборони вдалося відновити позиції на Покровському напрямку біля Селидового.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, свідчать, що війська РФ незначно просунулися в межах східної частини Торецька.

12 і 13 жовтня російські загарбники наступали під Торецьком та в районі Щербинівки.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майорка Анастасія Бобовнікова 12 жовтня повідомила, що окупанти під час штурмових операцій у Торецьку перевдягаються в цивільний одяг, що є воєнним злочином, якщо це підтвердиться.

Українські воїни нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що ЗСУ відновили позиції на північ від Селидового.

У Міноборони РФ стверджували, що путінські війська захопили Михайлівку, тим часом в ISW оцінюють, що війська РФ окупували цей населений пункт станом на 22 вересня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили Цукурине, а за даними експертів ISW, цей н.п. був окупований ще 7 жовтня.

Війська РФ наступали в районі н.п. Луч, Миролюбівка, Мирноград, Цукурине, Новодмитрівка, Сухий Яр, Лисівка, Селидове, Крутий Яр, Кремінна Балка, Курахівка, Новоселидівка, Гірник, Бажане Друге, Зоряне та Ізмайлівка 12 і 13 жовтня.

Український військовослужбовець, який діє на Покровському напрямку, 13 жовтня повідомив, що окупанти починають використовувати в штурмі бронетехніку.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.