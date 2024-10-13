Україна поступово отримує перевагу над РФ: генерал США пояснив, що сталося

Якщо перекрити Росії постачання боєприпасів зі сторони партнерів, вона не зможе продовжувати агресію.

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Нафта і газ - єдине, що тримає Росію на плаву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

На третій рік повномасштабного вторгнення в країни-агресора Росії поступово вичерпуються ресурси. Продовжувати війну ворог може завдяки постачанню боєприпасів, безпілотників та комплектуючих з Північної Кореї, Ірану та Китаю.

Про це в інтерв'ю "Еспресо" розповів генерал та екскомандувач Сухопутних військ США у Європі Бен Ходжес. За його словами, якщо Україні вдасться зупинити експорт російської нафти та газу, у Москви не було б фінансів для закупівлі озброєння.

Однак навіть зараз, коли перекрити постачання росіян повністю неможливо, армія РФ вже починає відчувати певний дефіцит боєприпасів.

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Водночас українська сторона активно працює над виробництвом власних безпілотників, застосовує касетні артилерійські снаряди, які підтвердили свою ефективність проти артилерії РФ на фронті.

"Тож мені здається, що шальки терезів починають поступово зміщуватися на користь України, хоча поки що цього недостатньо", - наголосив генерал.

Хто такий Бен Ходжес? Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Втрати та дефіцит армії РФ

Нагадаємо, що росіяни все ще намагаються зараз реалізувати фактор своєї переваги в живій силі. І саме живу силу у рекордних темпах вони утилізують в українських полях. Втрати росіян наближаються до 1 300 осіб, які гинуть щодня.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що на Покровському напрямку, за останній рік, армія країни-агресора РФ втратила щонайменше п'ять дивізій танків і бронемашин.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2024 року середньодобові втрати російських окупаційних військ побили новий рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Попередній рекорд було зафіксовано в травні.

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