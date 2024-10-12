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Росіян "заманили" в пастку: ЗСУ завдають катастрофічних втрат військам РФ у Торецьку

Юрій Берендій
12 жовтня 2024, 10:44
2317
Сили оборони України "заманили" росіян в Торецьк і за рахунок ефективних вуличних боїв завдають ворогу значних втрат, вказує аналітик.
Росіян 'заманили' в пастку: ЗСУ завдають катастрофічних втрат військам РФ у Торецьку
ЗСУ "заманили" війська РФ у пастку в Торецьку / Колаж Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, 47 ОМБр

Збройні Сили України продовжують утримувати оборону Торецька, незважаючи на те, що противник частково проник у місто, де наразі тривають інтенсивні вуличні бої. Це вигідно для української армії з тактичної точки зору, оскільки ворог зазнає значних втрат. Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, в Донецькій області немає жодного міста, втрата якого була б критичною зі стратегічної точки зору. Кожен населений пункт слід вважати оборонним рубежем, доки він виконує свої оборонні функції.

Він наголосив, що Торецьк більше не можна назвати містом у традиційному сенсі, оскільки соціальна інфраструктура там вже не функціонує. Залишилися лише будівлі, які використовуються як оборонні споруди.

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"Під час надзвичайно жорстоких вуличних боїв ми (ЗСУ – ред.) завдаємо ворогу дуже суттєвих втрат", – сказав він.

Сергій Кузан розповів про втрати окупантів, зазначивши, що російські війська втрачають одного солдата на кожні 2,5 квадратних метрів зайнятої території.

"Це жорстокий розрахунок війни. І саме Торецьк є тим рубежем, де росіяни змушені концентрувати свої сили. Бої тривають практично за кожен під'їзд", – зауважив він.

Він також підкреслив, що вуличні бої у Торецьку для ворога є значно складнішими, ніж вони очікували, оскільки українські штурмові підрозділи протидіють набагато ефективніше, попри чисельну перевагу росіян у техніці та живій силі.

Кузан наголосив, що доки Торецьк виконує свою роль у виснаженні наступального потенціалу ворога, його оборона залишається доцільною.

"Сили оборони змусили росіян саме до такого типу боїв, фактично заманили їх у міську забудову. Там триває нами нав'язаний бій. Я вважаю, що це успіх ЗСУ і демонстрація майстерності", – додав він.

Росіян 'заманили' в пастку: ЗСУ завдають катастрофічних втрат військам РФ у Торецьку
Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Бої за Торецьк - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти контролюють лише східну частину Торецька, тоді як в інших районах міста тривають запеклі бої, зазначила речниця оперативно-тактичної групи "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За словами Бобовнікової, російські війська активно просуваються по вулиці Центральній у Торецьку, де бойові дії не припиняються. Ситуація в Торецьку змінюється буквально щогодини.

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик додав, що наразі близько 40-50% території Торецька залишається під контролем ЗСУ, тоді як решта міста окупована російськими силами.

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