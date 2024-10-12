Росіян 'заманили' в пастку: ЗСУ завдають катастрофічних втрат військам РФ у Торецьку

Збройні Сили України продовжують утримувати оборону Торецька, незважаючи на те, що противник частково проник у місто, де наразі тривають інтенсивні вуличні бої. Це вигідно для української армії з тактичної точки зору, оскільки ворог зазнає значних втрат. Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв'ю 24 Каналу.
За його словами, в Донецькій області немає жодного міста, втрата якого була б критичною зі стратегічної точки зору. Кожен населений пункт слід вважати оборонним рубежем, доки він виконує свої оборонні функції.
Він наголосив, що Торецьк більше не можна назвати містом у традиційному сенсі, оскільки соціальна інфраструктура там вже не функціонує. Залишилися лише будівлі, які використовуються як оборонні споруди.
"Під час надзвичайно жорстоких вуличних боїв ми (ЗСУ – ред.) завдаємо ворогу дуже суттєвих втрат", – сказав він.
Сергій Кузан розповів про втрати окупантів, зазначивши, що російські війська втрачають одного солдата на кожні 2,5 квадратних метрів зайнятої території.
"Це жорстокий розрахунок війни. І саме Торецьк є тим рубежем, де росіяни змушені концентрувати свої сили. Бої тривають практично за кожен під'їзд", – зауважив він.
Він також підкреслив, що вуличні бої у Торецьку для ворога є значно складнішими, ніж вони очікували, оскільки українські штурмові підрозділи протидіють набагато ефективніше, попри чисельну перевагу росіян у техніці та живій силі.
Кузан наголосив, що доки Торецьк виконує свою роль у виснаженні наступального потенціалу ворога, його оборона залишається доцільною.
"Сили оборони змусили росіян саме до такого типу боїв, фактично заманили їх у міську забудову. Там триває нами нав'язаний бій. Я вважаю, що це успіх ЗСУ і демонстрація майстерності", – додав він.
Хто такий Сергій Кузан
Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія
Голова Українського центру безпеки та співробітництва.
Бої за Торецьк - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти контролюють лише східну частину Торецька, тоді як в інших районах міста тривають запеклі бої, зазначила речниця оперативно-тактичної групи "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
За словами Бобовнікової, російські війська активно просуваються по вулиці Центральній у Торецьку, де бойові дії не припиняються. Ситуація в Торецьку змінюється буквально щогодини.
Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик додав, що наразі близько 40-50% території Торецька залишається під контролем ЗСУ, тоді як решта міста окупована російськими силами.
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