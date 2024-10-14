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12 штурмів за день: названо місто, на яке націлилася РФ

Ангеліна Підвисоцька
14 жовтня 2024, 00:25
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На Покровському напрямку від початку доби було 15 боїв, два з яких тривають досі.
ВСУ
РФ сконцентрувала основні сили біля Селидового / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 37 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти концентрують основні свої сили поблизу міста Селидове на Покровському напрямку. Штурми там не вщухають. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Поблизу міста відбулося 12 боїв.

Загалом на Покровському напрямку від початку доби ворог здійснив 15 спроб потіснити українських військових із займаних позицій. Це відбулося у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.

відео дня

Бійці ЗСУ відбили 13 штурмів, два боєзіткнення триває досі.

Що відомо про місто Селидове?

Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка.

Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Загострення ситуації на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, ще вкінці вересня 2024 року депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук повідомив, що російські окупаційні війська готуються до прориву на Запорізькому напрямку, проте це їм навряд чи вдасться.

На початку жовтня повідомлялося, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад штурмових груп. Війська РФ проводили рекогносцировку та розвідку, щоб виявити українські оборонні лінії та вогневі позиції на Запорізькому напрямку.

Напередодні, за даними розвідки стало відомо, що противник готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним, ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, імовірно, активізує нові штурми.

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війна в Україні Селидове вторгнення Росії Генштаб ЗСУ Покровськ
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