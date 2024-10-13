Окупанти штурмують ЗСУ на Бердянському напрямку: що задумав ворог - Попович

Українські сили зафіксували спробу ворога штурмувати наші позиції.

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Наразі прямої загрози для Запоріжжя немає / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Після попередження спікера Південного угруповання військ ЗСУ про намір ворога посилити штурмові дії на Півдні, армія країни-агресора Росії вже здійснила нову спробу атакувати ЗСУ на Бердянському напрямку.

Військовий оглядач Денис Попович в етері телеканалу FREEДОМ розповів, що вдалося зробити противнику та які плани у нього надалі на Запорізькому напрямку.

"Сьогодні є інформація, що штурмові дії відбулися. Противнику вдалося досягти певних успіхів тактичного характеру. Тобто ми бачимо, що спроби штурмувати на цьому напрямку ворог робить", - наголосив він.

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Попович вважає, що офіційна інформація та останні дії російських окупантів підтверджують те, що Кремль готує на цій ділянці фронту посилення, щоб просуватися.

"Тому українській стороні необхідно далі стежити за ситуацією і дивитися, як там далі буде ситуація розгортатися. Поки що, на мій погляд, йтиметься про тактичні просування. Це говорить про те, що сил противника на цьому напрямку поки недостатньо, щоб рішуче просуватися, загрожуючи безпосередньо Запоріжжю. Проте бачимо, що активність і на цій ділянці фронту зберігається", - підсумував він.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Загострення ситуації на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, ще вкінці вересня 2024 року депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук повідомив, що російські окупаційні війська готуються до прориву на Запорізькому напрямку, проте це їм навряд чи вдасться.

На початку жовтня повідомлялося, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад штурмових груп. Війська РФ проводили рекогносцировку та розвідку, щоб виявити українські оборонні лінії та вогневі позиції на Запорізькому напрямку.

Напередодні, за даними розвідки стало відомо, що противник готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним, ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, імовірно, активізує нові штурми.

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