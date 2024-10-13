Кінбурнська коса "зарухалася": на Півдні ситуація зазнала змін - Братчук

На Придніпровському напрямку протягом останніх днів зросла інтенсивність штурмових атак.

https://glavred.net/ukraine/kinburnskaya-kosa-zadvigalas-na-yuge-situaciya-izmenilas-bratchuk-10604894.html Посилання скопійоване

Ворог намагається знелюднити Херсонщину та частину Миколаївщини / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, скріншот

На Півдні ворог активізував свої зусилля у спробах заволодіти островами, які розташовані по Дніпру. Про це в етері 24 каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, окупаційні війська країни-агресора Росії намагаються тиснути на правий берег Дніпра і завдають терористичних ударів по цивільному населенню.

При цьому спроби противника здобути перевагу у бою проти українських сил закінчуються жорсткою відсіччю та втратами в лавах армії РФ. Братчук також розповів про зміну ситуації на Кінбурнській косі.

відео дня

Окупаційне угруповання там облаштувало свої позиції та періодично здійснює звідти обстріли. У такий спосіб ворог хоче знелюднити цю місцевість, а також південну частину Миколаївської області, Дніпровсько-Бузький лиман і Херсонщину.

"На Придніпровському напрямку інтенсивність штурмових атак зросла. Є інформація про те, що Кінбурнська коса "зарухалася", тому що ворог там перебуває, не дивлячись на втрати, які зазнає після ударів чи рейдів, зокрема ГУР МО України, або артилерійських ударів", - розповів він.

Окупанти у такий спосіб намагаються контролювати ту локацію, де Дніпро впадає в Чорне море. Навряд чи це є підготовкою до наступальних дій, вважає Братчук та наголошує, що ситуація з'ясується найближчим часом.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Кінбурнська коса / Інфографіка: Главред

Бої на Півдні - як змінилася ситуація

Нагадаємо, що ще з весни 2024 року на південному фронті почалась загострюватись ситуація. Зокрема у районі Кринок на лівому березі Херсонської області, а також на Оріховському напрямку, однак ЗСУ продовжують там знищувати окупантів та тримати оборону.

Російські окупанти, зокрема, раніше атакували острів Нестрига у Херсонській області, який має стратегічне значення для розміщення військових позицій. У штурмах окупанти зазнали значний втрат.

Напередодні на Півдні України ворог поніс доволі важкі втрати - ЗСУ знищили близько сотні осіб особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки.

Читайте також про ситуацію на інших ділянках фронту:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред